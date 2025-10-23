В США заподозрили в шпионаже привлекательных россиянок и китаянок

Разведка США и инсайдеры в отрасли считают, что Китай и Россия могут использовать красивых женщин для шпионажа: те привлекают перспективных ученых, выходят за них замуж, а после пытаются получить доступ к данным, говорят источники

Фото: David McNew / Newsmakers / Getty Images

Контрразведка США заподозрила привлекательных россиянок и китаянок в том, что они преднамеренно выходят замуж за перспективных американских ученых Кремниевой долины, чтобы получить доступ к технологическим секретам. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на бывших и действующих представителей разведывательного сообщества и инсайдеров в отрасли.

Такое мнение в беседе с газетой, в частности, высказал Джеймс Малвенон, руководитель отдела разведки компании Pamir Consulting, которая проводит оценку рисков для американских фирм, инвестирующих в Китай. Он сообщил, что ему, как и многим другим мужчинам, в последнее время активно пишут привлекательные иностранки, предположительно, с целью получить доступ к американским технологиям.

«Я получаю огромное количество очень сложных запросов в LinkedIn от одного и того же типа привлекательных молодых китаянок. <...> Кажется, в последнее время их число действительно возросло», — сказал он.

Малвенон также рассказал, что на прошлой неделе в Вирджинии (США) на бизнес-конференцию, посвященную инвестиционным рискам в Китае, пытались попасть две привлекательные китаянки. Их не пустили, но женщины располагали всей информацией о мероприятии и другими сведениями, добавил он.

Малвенон также отметил, что тактика «медовых ловушек» представляет собой «реальную уязвимость» для США.

The Times пообщалась с пятью источниками, работающими в контрразведке. Один из них в беседе с газетой утверждал, что Коммунистическая партия Китая (КПК) за последние четыре года осуществила более 60 попыток шпионажа в США, и это может быть «лишь верхушкой айсберга».

«Мы больше не гоняемся за агентом КГБ в прокуренном гостевом доме в Германии. <…> Наши противники, особенно китайцы, используют подход, предполагающий участие всего общества», — высказался один из высокопоставленных сотрудников американской контрразведки.

Другой источник — уже бывший сотрудник контрразведки, ныне помогающий основателям компаний Кремниевой долины избавляться от иностранных инвестиций, рассказал, что недавно расследовал дело «красивой» россиянки, которая работала в аэрокосмической компании и вышла замуж за американского коллегу. Он утверждал, что девушка в возрасте чуть старше 20 лет посещала модельную академию, после чего прошла обучение в «российской школе мягкой силы», исчезла на десять лет и вновь появилась в США в качестве эксперта по криптовалюте.

«Но она не остается в криптовалюте. <…> Она пытается достичь вершин в сфере военно-космических инноваций. Муж совершенно не обращает на это внимания», — сказал бывший чиновник. «Появление на публике, женитьба на объекте, заведение детей с объектом и ведение операции по сбору данных длиной в жизнь — об этом очень неприятно думать, но это настолько распространено», — продолжил он.

Российская сторона прежде отвергала обвинения в шпионаже в Соединенных Штатах. Москва сама обвиняла в шпионаже западные страны и в связи с этим, в частности, высылала иностранных дипломатов.