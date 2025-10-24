Над регионами России за ночь сбили 111 беспилотников

Средства ПВО за ночь сбили над регионами России 111 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

Больше всего дронов перехватили над территорией Ростовской области — 34. Еще 25 беспилотников сбили в Брянской области, 11 — в Калужской области, 10 — в Новгородской области, по семь беспилотников — над территориями Белгородской области и Республики Крым.

Еще пять дронов перехватили в Тульской области, четыре — в Краснодарском крае, по два — в Волгоградской и Орловской областях и по одному — над территориями Липецкой, Тверской областей, Московского региона и над акваторией Азовского моря.

В подмосковном Красногорске в результате атаки БПЛА поврежден жилой дом. Беспилотник залетел в квартиру на 14-м этаже. Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо госпитализированы.

В Ростовской области атаку БПЛА ночью отразили в Таганроге, Новошахтинске, Красносулинском, Мясниковском, Каменском, Зимовниковском, Тарасовском, Миллеровском, Куйбышевском и Шолоховском районах. В результате атаки произошло несколько возгораний, они потушены. Пострадавших нет.

В Новошахтинске из-за пожара без света остались многоквартирные дома, детский сад и техникум. Ночью аварийные службы провели переподключение на резервные линии, и у части потребителей свет появился. Но пока без энергоснабжения остается около 1,5 тыс. человек. Восстановлением энергоснабжения специалисты займутся в светлое время суток.