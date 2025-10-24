 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Над регионами России за ночь сбили 111 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО за ночь сбили над регионами России 111 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

Больше всего дронов перехватили над территорией Ростовской области — 34. Еще 25 беспилотников сбили в Брянской области, 11 — в Калужской области, 10 — в Новгородской области, по семь беспилотников — над территориями Белгородской области и Республики Крым.

Еще пять дронов перехватили в Тульской области, четыре — в Краснодарском крае, по два — в Волгоградской и Орловской областях и по одному — над территориями Липецкой, Тверской областей, Московского региона и над акваторией Азовского моря.

Белгородский губернатор сообщил о массированной атаке дронов
Политика
Белгород

В подмосковном Красногорске в результате атаки БПЛА поврежден жилой дом. Беспилотник залетел в квартиру на 14-м этаже. Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо госпитализированы.

В Ростовской области атаку БПЛА ночью отразили в Таганроге, Новошахтинске, Красносулинском, Мясниковском, Каменском, Зимовниковском, Тарасовском, Миллеровском, Куйбышевском и Шолоховском районах. В результате атаки произошло несколько возгораний, они потушены. Пострадавших нет.

В Новошахтинске из-за пожара без света остались многоквартирные дома, детский сад и техникум. Ночью аварийные службы провели переподключение на резервные линии, и у части потребителей свет появился. Но пока без энергоснабжения остается около 1,5 тыс. человек. Восстановлением энергоснабжения специалисты займутся в светлое время суток.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Авторы
Теги
Полина Минаева
беспилотники дроны БПЛА ПВО Минобороны
