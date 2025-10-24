В Красногорске после удара дрона из жилого дома эвакуировались 70 человек

В Красногорске из дома в ЖК «Изумрудные холмы», по которому ударил беспилотник, эвакуировали 70 человек, сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

По словам источника «РИА Новости», люди самостоятельно покинули дом до прибытия пожарных подразделений.

Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже дома на бульваре Космонавтов. При взрыве пострадали пять человек, в том числе ребенок, четверо госпитализированы.

Трое взрослых получили черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, их доставили в Красногорскую городскую больницу № 1. У ребенка — вывих колена и легкие травмы голени, его отвезли в Центр им. Рошаля.

