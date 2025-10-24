Как выглядит место удара дрона по жилому дому в Красногорске. Фото
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев опубликовал в своем телеграм-канале фото последствий атаки дрона на многоэтажку в Красногорске.
На кадрах видно, что в квартире выбиты стекла и снесены оконные рамы. Изнутри помещение значительно повреждено, его обследуют специалисты.
Утром 24 октября беспилотник залетел в одну из квартир многоэтажного жилого дома на бульваре Космонавтов. Пострадали пять человек, в том числе ребенок, четверо из них доставлены в больницы. Из здания были эвакуированы 70 человек.
В городе развернули оперативный штаб, на месте ЧП продолжают дежурить сотрудники экстренных служб, сообщил глава городского округа Дмитрий Волков.
