Воробьев показал фото с места удара дрона по жилому дому в Красногорске

Как выглядит место удара дрона по жилому дому в Красногорске. Фото

Фото: vorobiev_live / Telegram Фото: vdv_volkov / Telegram Фото: vorobiev_live / Telegram Фото: vorobiev_live / Telegram Фото: vorobiev_live / Telegram Фото: vorobiev_live / Telegram Фото: vdv_volkov / Telegram

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев опубликовал в своем телеграм-канале фото последствий атаки дрона на многоэтажку в Красногорске.

На кадрах видно, что в квартире выбиты стекла и снесены оконные рамы. Изнутри помещение значительно повреждено, его обследуют специалисты.

Утром 24 октября беспилотник залетел в одну из квартир многоэтажного жилого дома на бульваре Космонавтов. Пострадали пять человек, в том числе ребенок, четверо из них доставлены в больницы. Из здания были эвакуированы 70 человек.

В городе развернули оперативный штаб, на месте ЧП продолжают дежурить сотрудники экстренных служб, сообщил глава городского округа Дмитрий Волков.