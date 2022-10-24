Брянский губернатор сообщил о взрыве на железной дороге

На перегоне между городами Новозыбков и Злынка в Брянской области сработало взрывное устройство, пострадавших нет, повреждены железнодорожные пути, сообщил глава региона Александр Богомаз

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На железнодорожном перегоне между городами Новозыбков и Злынка в Брянской области вечером 24 октября сработало неизвестное взрывное устройство, пострадавших в результате инцидента нет, повреждены пути, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«На месте работают экстренные и оперативные службы», — написал он в своем телеграм-канале.

Злынка находится примерно в 7,5 км от границы с гомельской областью Белоруссии, Новозыбков — в 24 км.

В середине месяца ФСБ сообщила о предотвращении теракта на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске. Подозреваемый был задержан и сознался в попытке преступления. При нем нашли взрывное устройство массой около 3 кг в тротиловом эквиваленте. Ведомство не раскрыла личность задержанного, указав, что он гражданин Украины 1967 года рождения.

Дело завели по статье о приготовлении к теракту (ст. 30, ст. 205 УК) и о незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы (ч. 4 ст. 222.1 УК).

8 октября был поврежден Крымский мост. Это произошло из-за взрыва грузовика, который в то утро проезжал по мосту. Также из-за взрыва загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в этот момент двигался по железнодорожной части моста.

Два автомобильных пролета моста обрушились (ветка из Краснодара в Керчь), три человека погибли в результате происшествия. Также были повреждены железнодорожные полотна моста.Грузовые и пассажирские поезда отправляются по одной нитке железнодорожного полотна, поврежденные участки поезда проходят со скоростью 40 км/ч. СК завел дело о теракте.