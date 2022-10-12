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ФСБ сообщила о попытке теракта СБУ в Брянске

ФСБ: СБУ готовила теракт на транспортном терминале в Брянске, исполнитель задержан
Гражданин Украины под руководством СБУ собрал бомбу из части противотанковой ракеты, планируя совершить теракт, рассказали в ФСБ. Путин после взрыва на Крымском мосту пригрозил «жесткими ответами» в случае новых попыток терактов

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Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске, подозреваемый в планах совершить взрыв задержан, раскаялся и сотрудничает со следствием. Об этом РБК сообщили в ведомстве.

ФСБ не раскрыла личность задержанного, указав, что он гражданин Украины 1967 года рождения. Он прибыл из Киева транзитом через Эстонию в Россию, после чего в одной из приграничных областей изъял подготовленный украинской спецслужбой схрон с деталями взрывных устройств, рассказали в ведомстве. По данным следствия, затем тот под контролем специалиста-взрывотехника собрал самодельную бомбу и изучил способы закладки взрывного устройства для взрыва большой мощности.

При подозреваемом нашли взрывное устройство массой около 3 кг в тротиловом эквиваленте и средства связи для контакта с сотрудниками СБУ. Взрывное устройство было сделано на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты, отметили в ФСБ.

Дело завели по статье о приготовлении к теракту (ст. 30, ст. 205 УК) и о незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы (ч. 4 ст. 222.1 УК). Вторая статья грозит лишением свободы на срок до 15 лет, первая — на аналогичный период, однако в случае квалификации статьи по ч. 2 (действия в составе организованной группы, как по второй статье) предельный срок заключения увеличивается до 20 лет.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв грузовика, погибли четыре человека, два пролета автомобильного пути обрушились. Следственный комитет назвал произошедшее терактом. По данным ФСБ, организатором стала военная разведка СБУ и ее руководитель Кирилл Буданов.

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Утром 10 октября в городах Украины произошли взрывы, в том числе в Киеве, Харьковской, Львовской, Житомирской и Днепропетровской областях. Власти украинских регионов сообщали о повреждении объектов критической инфраструктуры, в результате в некоторых городах произошли сбои со светом и водой, в Харькове и Ивано-Франковске остановился транспорт.

Президент Владимир Путин заявил затем, что власти Украины «поставили себя на одну доску с террористическими формированиями». «В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими», — добавил он.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ФСБ теракт Брянск Брянская область
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