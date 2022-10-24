Киев обвинил Россию в задержке вывоза зерна из-за инспекций
Российские инспекторы существенно задерживают проверку судов с зерном, из-за этого в очереди у пролива Босфор застряло более 165 сухогрузов, говорится в заявлении МИД Украины.
«Есть основания полагать, что задержки с проверками судов зерновой инициативы со стороны России политически мотивированы», — отметили в ведомстве.
По его данным, задержки с проверками не позволили Киеву экспортировать дополнительные 3 млн т зерна. «Мы призываем международное сообщество, в частности страны Африки и Азии, которые возлагаются на экспорт зерновых из Украины, потребовать от России немедленно прекратить эти искусственные задержки в проверках судов зернового коридора», — заявили в украинском МИДе.
В нем добавили, что Киев попросил секретариат Совместного координационного центра урегулировать вопросы «задержек со стороны России, в частности путем увеличения количества инспекторов в проливе Босфор».
Зерновая сделка была заключена в июле. Украина и Россия по отдельности подписали соглашения с Турцией и ООН. Благодаря сделке был открыт гуманитарный коридор для вывоза зерна из украинских портов, а ООН обязалась способствовать снятию с России тех санкций, которые мешают ей экспортировать продовольствие и удобрения.
Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября, однако перспективы ее продления пока не ясны. Российские власти с начала работы гуманитарного коридора неоднократно заявляли, что зерно по большей части идет в сам Евросоюз, а не в беднейшие страны, в том числе из-за которых и была заключена сделка. В частности, в сентябре Путин говорил, что по состоянию на 23 сентября из 203 кораблей, вышедших из портов Украины, только четыре ушли в беднейшие страны. А из 46 кораблей, отправленных с 26 сентября, 14 своим пунктом назначения указали Турцию, а из оставшихся 32 кораблей 25 отправились в Евросоюз. «Они что, беднейшие страны, что ли?» — заявил президент, назвав ситуацию с зерновой сделкой «сплошным надувательством». На этом фоне в октябре МИД запросил у ООН данные о конечных потребителях зерна.
Помимо этого, Москву не устраивали и усилия по снятию санкций, касающихся экспорта российского продовольствия и удобрений. В частности, 20 октября первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что «практические результаты [для России в рамках зерновой сделки] пока что очень скромные».
Осложнил переговоры и взрыв на Крымском мосту, который произошел 8 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что теракт организовали украинские спецслужбы. По его словам, ФСБ установила, что взрывчатку, скорее всего, отправили морем через Одессу. Если будет установлено, что в этом были задействованы зерновозы, Россия выйдет из сделки, однако пока достоверной информации об этом нет, сказал президент.