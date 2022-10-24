Мишустин предупредил о «жестком контроле» за выплатами военным

Премьер Мишустин: в России введут «жесткий контроль» за выплатами военным и их семьям

Будет создана система контроля за распределением резервов в армии. Ответственным за поставки оружия и вещевое довольствие служащих назначили Мантурова, Григоренко будет курировать вопросы нормативно-правовой и финансовой сфер

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За денежными выплатами военным и их семьям будут вести жесткий контроль, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на первом заседании координационного совета по обеспечению задач военной операции и безопасности.

«Завтра необходимо доложить главе государства, какие шаги предприняты для выстраивания обратной связи с мобилизованными и их семьями в части своевременного и корректного начисления денежного содержания», — добавил премьер (цитата по «РИА Новости»).

Также Мишустин поручил организовать систему контроля за распределением довольствия и формирования резервов для служащих. Он подчеркнул, что это должно быть сделано так, чтобы «в режиме реального времени видели картину обеспеченности наших войсковых подразделений».

Кроме того, премьер призвал создать «зеленый коридор» для оперативного решения вопросов обеспечения, которыми занимается координационный совет. По его словам, среди них — «определение целевых заданий по поставкам вооружений, техники, бюджетное финансирование, формирование цен, подбор поставщиков, подрядчиков, создание профильной инфраструктуры».

За поставки вооружений и средств связи, а также за вещевое довольствие будет отвечать вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров, уточнил Мишустин. Руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет курировать вопросы нормативно-правовой и финансовой основы, а также обобщать информацию. Также в совете будут созданы рабочие группы, которые возглавят вице-премьеры.

Указ о создании координационного совета, задачей которого является обеспечение нужд спецоперации на Украине, президент Владимир Путин подписал 21 октября. За два дня до этого он объявил, что новый орган возглавит Мишустин. Необходимость создать такой совет Путин объяснил тем, что задачи, связанные с военными действиями, решают «не только профильные силовые ведомства, но и вся система государственного управления».

25 октября Путин впервые соберет координационный совет, с докладами выступят Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин, который координирует работу регионов по повышению безопасности.

19 октября Путин ввел в российских регионах режимы разных уровней реагирования. В присоединенных к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение, а в других граничащих с Украиной или с новыми территориями регионах — уровень «среднего реагирования». В остальных субъектах Центрального и Южного федеральных округов действует режим повышенной готовности.

Главы регионов получили дополнительные полномочия, которые позволяют им, в свою очередь, вводить особые режимы на предприятиях, контролировать их работу, ограничивать движение транспорта и др. Власти регионов говорили, что пока дополнительных ограничений вводиться не будет.