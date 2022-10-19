Мишустин возглавит координационный совет по обеспечению военной операции

Президент Владимир Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину возглавить специальный координационный совет по обеспечению задач военной операции

Михаил Мишустин (Фото: Global Look Press)

Президент Владимир Путин поручил к 20 октября создать специальный координационный совет при правительстве для обеспечения задач военной операции и безопасности. Его возглавит премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом глава государства сообщил на заседании Совета безопасности. Трансляцию открытой части заседания вел РБК.

Как объясняется в поручении президента, совет создается в целях обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения военной операции на Украине, в том числе в части поставок и ремонта вооружения, военной и специальной техники, материальных средств, медико-санитарного обслуживания, проведения ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ, обеспечения логистики. Кроме Мишустина, в него должны войти представители Минобороны, МВД, МЧС, Росгвардии, ФСБ, СВР, ГУСПа, Госсовета и других федеральных органов исполнительной власти.

К 24 октября новый совет должен «определить целевое задание по обеспечению потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции, ключевые направления выполнения этого задания, сроки его выполнения, а также министров, ответственных за работу по каждому направлению».

19 октября Владимир Путин ввел в российских регионах режимы разных уровней реагирования. В присоединенных к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение, а в граничащих с Украиной регионах — уровень «среднего реагирования».

Главы регионов получают дополнительные полномочия, которые позволяют им, в свою очередь, вводить особые режимы на предприятиях, контролировать их работу, ограничивать движение транспорта и др. Однако эти меры не предусматривают дополнительные ограничения на выезд из страны, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.