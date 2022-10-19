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Мишустин возглавит координационный совет по обеспечению военной операции

Путин поручил Мишустину возглавить координационный совет по обеспечению военной операции
Президент Владимир Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину возглавить специальный координационный совет по обеспечению задач военной операции
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Global Look Press)

Президент Владимир Путин поручил к 20 октября создать специальный координационный совет при правительстве для обеспечения задач военной операции и безопасности. Его возглавит премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом глава государства сообщил на заседании Совета безопасности. Трансляцию открытой части заседания вел РБК.

Как объясняется в поручении президента, совет создается в целях обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения военной операции на Украине, в том числе в части поставок и ремонта вооружения, военной и специальной техники, материальных средств, медико-санитарного обслуживания, проведения ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ, обеспечения логистики. Кроме Мишустина, в него должны войти представители Минобороны, МВД, МЧС, Росгвардии, ФСБ, СВР, ГУСПа, Госсовета и других федеральных органов исполнительной власти.

К 24 октября новый совет должен «определить целевое задание по обеспечению потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции, ключевые направления выполнения этого задания, сроки его выполнения, а также министров, ответственных за работу по каждому направлению».

19 октября Владимир Путин ввел в российских регионах режимы разных уровней реагирования. В присоединенных к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение, а в граничащих с Украиной регионах — уровень «среднего реагирования».

Главы регионов получают дополнительные полномочия, которые позволяют им, в свою очередь, вводить особые режимы на предприятиях, контролировать их работу, ограничивать движение транспорта и др. Однако эти меры не предусматривают дополнительные ограничения на выезд из страны, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Михаил Мишустин Военная операция на Украине Владимир Путин

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года
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