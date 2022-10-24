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Путин впервые обсудит с координационным советом нужды военных на Украине

Путин проведет первое заседание координационного совета по нуждам военных на спецоперации
Координационный совет, который должен решать вопросы обеспечения военных в зоне спецоперации, соберется впервые 25 октября. Совет был создан в минувшую пятницу, чтобы оперативно решать вопросы с поставкой оборудования и техники
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин во вторник, 25 октября, соберет образованный при правительстве координационный совет по обеспечению нужд вооруженных сил. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

С докладами выступят премьер-министр Михаил Мишустин, возглавляющий координационный совет, а также мэр Москвы Сергей Собянин, уточняет Кремль.

Указ о создании координационного совета, задачей которого является обеспечение нужд спецоперации на Украине, президент подписал 21 октября. Необходимость создать такой совет Путин объяснил тем, что задачи, связанные с военными действиями, решают «не только профильные силовые ведомства, но и вся система государственного управления».

В состав совета вошли 19 человек. Помимо Мишустина и Собянина, это, в частности, вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко, глава Минфина Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Решетников, глава Минобороны Сергей Шойгу и главы других силовых ведомств.

Позднее Мишустин пояснил, что координационный совет будет оперативно принимать меры для «выполнения целевого задания по всем ключевым направлениям».

Среди таких мер он назвал поставку оборудования и техники для военных, проведение строительных работ и предоставление транспорта. Премьер-министр также отметил, что необходимо нарастить выпуск продукции оборонно-промышленного комплекса и что к этому нужно привлечь бизнес.

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Кремль военная операция Владимир Путин совещание

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года
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