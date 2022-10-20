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В Магадане сообщили о выполнении задачи по частичной мобилизации

Магаданский губернатор Носов заявил о выполнении задач по частичной мобилизации в регионе
Задачу по мобилизации, которая стояла «на данный момент», Магадан выполнил, сказал губернатор Носов. Он отметил, что призванных по ошибке отправили домой. В конце сентября глава региона уволил военкома за «дезорганизованность»
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Магаданская область полностью выполнила задачи по частичной мобилизации, принятые ранее меры поддержки мобилизованных сохраняются, заявил губернатор региона Сергей Носов в своем телеграм-канале.

«Задачи, которые на данный момент были перед нами <...> поставлены Генштабом командованием Восточного военного округа, мы выполнили полностью. Даже с учетом возврата тех людей, которые были призваны ошибочно», — сказал он.

Кроме того, продолжил он, «все колымские бойцы» получат единовременную выплату в размере 150 тыс. руб. Деньги направят контрактникам, добровольцам и мобилизованным, уточнил Носов, средства позволят военнослужащим и их семьям «не снижать уровень качества жизни и решить насущные вопросы».

Частичная мобилизация в России проводится с 21 сентября, об этом утром того же дня объявил президент Владимир Путин. Уже 24 сентября после жалоб жителей Магаданской области власти региона призвали обращаться к уполномоченному для решения проблемы. Носов дал поручение разобраться со случаями, когда не подлежащие призыву жители региона получили повестки.

Через шесть дней, 27 сентября, магаданский губернатор отправил в отставку военного комиссара области Евгения Деркача, связав увольнение с «дезорганизованностью» во время мобилизации. При нем система воинского учета была разрушена, новому военкому предстоит восстановить ее и организовать выдачу броней от мобилизации для предприятий, указал Носов.

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