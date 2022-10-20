В Магадане сообщили о выполнении задачи по частичной мобилизации
Магаданская область полностью выполнила задачи по частичной мобилизации, принятые ранее меры поддержки мобилизованных сохраняются, заявил губернатор региона Сергей Носов в своем телеграм-канале.
«Задачи, которые на данный момент были перед нами <...> поставлены Генштабом командованием Восточного военного округа, мы выполнили полностью. Даже с учетом возврата тех людей, которые были призваны ошибочно», — сказал он.
Кроме того, продолжил он, «все колымские бойцы» получат единовременную выплату в размере 150 тыс. руб. Деньги направят контрактникам, добровольцам и мобилизованным, уточнил Носов, средства позволят военнослужащим и их семьям «не снижать уровень качества жизни и решить насущные вопросы».
Частичная мобилизация в России проводится с 21 сентября, об этом утром того же дня объявил президент Владимир Путин. Уже 24 сентября после жалоб жителей Магаданской области власти региона призвали обращаться к уполномоченному для решения проблемы. Носов дал поручение разобраться со случаями, когда не подлежащие призыву жители региона получили повестки.
Через шесть дней, 27 сентября, магаданский губернатор отправил в отставку военного комиссара области Евгения Деркача, связав увольнение с «дезорганизованностью» во время мобилизации. При нем система воинского учета была разрушена, новому военкому предстоит восстановить ее и организовать выдачу броней от мобилизации для предприятий, указал Носов.