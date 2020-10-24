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Лукашенко назвал Помпео главного союзника Белоруссии

По словам президента, ей остается Россия. Лукашенко в телефонной беседе с Помпео заявил, что Минск и Москва готовы вместе реагировать на угрозы, в том числе и внешние
Александр Лукашенко (слева) и Майкл Помпео
Александр Лукашенко (слева) и Майкл Помпео (Фото: president.gov.by)

Россия является главным союзником Беларуси. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в ходе телефонных переговоров с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает белорусский телеканала ОНТ.

Глава государства отметил поддержку со стороны Москвы в последние месяцы и подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутренние дела республики. Обе страны готовы совместно реагировать на внешние угрозы, заявил Лукашенко.

При этом президент сообщил, что Минск выступает за мирное разрешение всех конфликтов, как внутренних, так и внешних.

США предупредили о санкциях против Минска из-за ситуации с Колесниковой
Политика
Мария Колесникова

Как сообщили в Минске, Помпео в беседе с Лукашенко отметил, что США остаются сторонником суверенитета и независимости Белоруссии и развития сотрудничества между двумя странами. Госсекретарь обсудил с президентом судьбу одного из граждан США. Речь идет о Виталие Черышикове, которого в августе задержали во время протестов: в сентябре Помпео требовал его освобождения.

Кроме того, белорусский президент пожелал своему американскому коллеге Дональду Трампу успехов в проведении предвыборной кампании.

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После прошедших 9 августа выборов президента Белоруссии и начала протестов в республике Помпео назвал выборы недостаточно открытыми и честными. «Мы призываем белорусские власти начать диалог с белорусским обществом», — сказал Помпео и потребовал от Минска освободить всех задержанных демонстрантов.

Помпео назвал недостаточным освобождение протестующих в Белоруссии
Политика
Фото:Misha Friedman / Getty Images

В сентябре госсекретарь США заявлял, что Вашингтон вместе с европейскими странами может ввести санкции против Минска из-за ситуации с одним из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой, которая сейчас находится под арестом.

Позже Помпео благодарил Литву за за «лидерство в обеспечении независимости и территориальной целостности Беларуси и демократических прав ее народа». В Литве сейчас находится экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская со своей командой, а также некоторые другие лидеры оппозиции.

Автор
Михаил Котляр
Александр Лукашенко Майк Помпео Белоруссия США переговоры
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