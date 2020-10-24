Лукашенко назвал Помпео главного союзника Белоруссии

По словам президента, ей остается Россия. Лукашенко в телефонной беседе с Помпео заявил, что Минск и Москва готовы вместе реагировать на угрозы, в том числе и внешние

Александр Лукашенко (слева) и Майкл Помпео (Фото: president.gov.by)

Россия является главным союзником Беларуси. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в ходе телефонных переговоров с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает белорусский телеканала ОНТ.

Глава государства отметил поддержку со стороны Москвы в последние месяцы и подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутренние дела республики. Обе страны готовы совместно реагировать на внешние угрозы, заявил Лукашенко.

При этом президент сообщил, что Минск выступает за мирное разрешение всех конфликтов, как внутренних, так и внешних.

Как сообщили в Минске, Помпео в беседе с Лукашенко отметил, что США остаются сторонником суверенитета и независимости Белоруссии и развития сотрудничества между двумя странами. Госсекретарь обсудил с президентом судьбу одного из граждан США. Речь идет о Виталие Черышикове, которого в августе задержали во время протестов: в сентябре Помпео требовал его освобождения.