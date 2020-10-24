Пандемия коронавируса , 24 окт, 18:31
0
Тихановская ушла на карантин после встречи с главой МИД Словении
Светлана Тихановская
Экс-кандидат в президенты Белоруссии и один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская ушла на самоизоляцию после встречи с главой МИДа Словении Анже Логаром, у которого выявили COVID-19. Об этом сообщает Reuters.
В ближайшее время Тихановская сдаст тест на коронавирус. По словам представителя политика Анны Красулиной, самоизоляция не помешает работе команды Тихновской.
Материал дополняется