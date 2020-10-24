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Пандемия коронавируса ,  
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Главы МИД Эстонии и Латвии изолировались после контакта с больным COVID

Министры иностранных дел Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Эдгар Ринкевич ушли на карантин после контакта с их заболевшим коронавирусной инфекцией коллегой, главой МИД Словении Анже Логаром. Об этом дипломаты сообщили в социальных сетях.

«На этой неделе глава МИД Словении посетил балтийские страны перед председательством в Европейском союзе. Я встретился с ним во вторник [20 октября] в Таллине», — написал в Facebook эстонский министр.

По его словам, вечером 23 октября Рейнсалу узнал о положительном тесте Логара на коронавирус. После этого глава эстонского МИД сам прошел тестирование и ушел на карантин.

Латвийский министр также cообщил в Twitter, что переходит на удаленный режим работы после известия о диагнозе Логара.

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МИД Словении сообщил, что у Логара нет симптомов коронавирусной инфекции. «Министр и все его ближайшие соратники, которые контактировали с ним, десять дней, начиная с сегодняшнего, будут находиться на самоизоляции», — уточнило министерство 23 октября.

В начале октября стало известно, что COVID-19 заболел министр иностранных делам Австрии Александер Шалленберг. Его пресс-служба сообщила о бессимптомном течении заболевания, министр изолировался дома.

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В конце сентября на карантин уходил глава МИД Германии Хайко Маас. В ведомстве поясняли, что коронавирус выявили у одного из его охранников.

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