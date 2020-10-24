Главы МИД Эстонии и Латвии изолировались после контакта с больным COVID

Министры иностранных дел Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Эдгар Ринкевич ушли на карантин после контакта с их заболевшим коронавирусной инфекцией коллегой, главой МИД Словении Анже Логаром. Об этом дипломаты сообщили в социальных сетях.

«На этой неделе глава МИД Словении посетил балтийские страны перед председательством в Европейском союзе. Я встретился с ним во вторник [20 октября] в Таллине», — написал в Facebook эстонский министр.

По его словам, вечером 23 октября Рейнсалу узнал о положительном тесте Логара на коронавирус. После этого глава эстонского МИД сам прошел тестирование и ушел на карантин.

Латвийский министр также cообщил в Twitter, что переходит на удаленный режим работы после известия о диагнозе Логара.