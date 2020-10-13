Прокуратура Белоруссии допустила проверку ультиматума Тихановской

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 77,29 (+0,26) Инвестиции, 13:16
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 91,07 (+0,07) Инвестиции, 13:16
Шарапова вошла в рейтинг богатейших женщин США Спорт, 16:53 Apple покажет новый iPhone. Накануне бумаги взлетели на 6% Инвестиции, 16:51 Атомная энергетика: от уранового рудника до электростанции «РБК Стиль» и «Росатом», 16:49 Госдума одобрила законопроект, меняющий формирование правительства Общество, 16:47 Зеленский решил вынести на голосование украинцев «пять важных вопросов» Политика, 16:42 В Минздраве заявили о занятости 90% коечного фонда для больных COVID-19 Общество, 16:35 В Москве упростили процедуру получения выплат на детей Общество, 16:33 Еда из насекомых: главный тренд мирового FoodTech-рынка Футурология, 16:30  Президент Киргизии признал незаконным назначенного парламентом премьера Политика, 16:24 Черчесов ответил на претензии Газзаева Спорт, 16:21 СК завел уголовное дело после гибели силовиков при спецоперации в Грозном Общество, 16:21 Швейцарский порядок: разобраться с собственными финансами РБК и TAG Heuer, 16:20 Прокуратура Белоруссии допустила проверку ультиматума Тихановской Политика, 16:10 МВФ сократил прогноз падения экономики России в 2020 году Экономика, 16:01
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Прокуратура Белоруссии допустила проверку ультиматума Тихановской

Информация в Telegram-канале Тихановской будет изучена, заявила представитель ведомства. Экс-кандидат в президенты Белоруссии ранее выдвинула властям три основных требования оппозиции и дала 13 дней на их выполнение
Светлана Тихановская (в центре)
Светлана Тихановская (в центре) (Фото: Filip Singer / EPA / ТАСС)

Генпрокуратура Белоруссии может проверить ультиматуму бывшего кандидата на пост президента Светланы Тихановской властям об отставке действующего главы государства Александра Лукашенко, установив авторство сообщения и его достоверность. Об этом «РИА Новости» заявила начальник отдела информации ведомства Анжелика Курчак.

«В целом любая массовая информация, которая распространяется в СМИ, подлежит оценке», — заявила она. Представитель генпрокуратуры подчеркнула, что говорит не о перспективе проведения проверки по факту публикации, а о наличии процессуальной возможности у правоохранительного органа, которая предусмотрена законом «О прокуратуре».

Тихановская выдвинула Лукашенко ультиматум и дала ему 13 дней
Политика
Светлана Тихановская

Курчак отметила, что Telegram-канал, где были опубликованы требования Тихановской, — не официальное СМИ. «Насколько информация достоверна, тоже нужно проверять. Кто ее распространил. Пока ничего по этому поводу сказать не могу», — добавила представитель ведомства.

Тихановская объявила Лукашенко и властям Белоруссии «народный ультиматум», заявив, что оппозиция угрожает национальной забастовкой предприятий и блокировкой дорог. Она дала властям страны 13 дней на выполнение основных требований: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно прекратиться, а задержанные за участие в беспорядках должны быть освобождены.

«Раз вы ждали приказа — то вот приказ. И срок его исполнения — до 25 октября», — говорится в заявлении лидера белорусской оппозиции.

В МВД Белоруссии пригрозили протестующим боевым оружием
Политика
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: дешевая стратегия. Как дискаунтер Lidl завоевал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»

Протесты против итогов выборов президента Белоруссии продолжаются в республике с августа. По официальным данным, победу на них одержал Лукашенко, набравший более 80% голосов, а Тихановская, которую поддержали чуть более 10% избирателей, заняла второе место. Оппозиция и протестующие не согласны с итогами, которые объявил ЦИК.

Акции протеста сопровождаются стычками с правоохранительными органами, сотрудники которых применяли спецсредства, в том числе резиновые пули. Сообщалось о погибших демонстрантах. Накануне МВД заявило, что протесты в Минске стали «крайне радикальными», пригрозив митингующим боевым оружием.

Правозащитники сообщили о задержании более 100 протестующих в Белоруссии
Общество
Фото:Наталия Федосенко / ТАСС

Лукашенко считает, что протесты в Белоруссии организованы из-за рубежа, а забастовки на крупнейших предприятиях страны называет «ножом в спину». Целью координационного совета оппозиции, о создании которого объявила Тихановская, он назвал попыткой захватить власть. После того, как совет был создан, Генпрокуратура завела дело о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности страны.Оппозиция эти обвинения отвергает.

Ряд стран ЕС не признает легитимность Лукашенко. 12 октября в Брюсселе договорились ввести санкции против тех, кто причастен к фальсификации выборов и нарушению прав человека. Президент России Владимир Путин заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, он поздравил Лукашенко с победой.

Автор
Наталия Анисимова
Светлана Тихановская Генпрокуратура
Материалы по теме
Тихановская назвала требование в случае переговоров с Путиным
Политика
Лукашенко заявил о выдаче Тихановской $15 тыс. из бюджета
Политика
В МВД объяснили появление Тихановской в базе розыска по России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter