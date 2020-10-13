Прокуратура Белоруссии допустила проверку ультиматума Тихановской

Информация в Telegram-канале Тихановской будет изучена, заявила представитель ведомства. Экс-кандидат в президенты Белоруссии ранее выдвинула властям три основных требования оппозиции и дала 13 дней на их выполнение

Светлана Тихановская (в центре) (Фото: Filip Singer / EPA / ТАСС)

Генпрокуратура Белоруссии может проверить ультиматуму бывшего кандидата на пост президента Светланы Тихановской властям об отставке действующего главы государства Александра Лукашенко, установив авторство сообщения и его достоверность. Об этом «РИА Новости» заявила начальник отдела информации ведомства Анжелика Курчак.

«В целом любая массовая информация, которая распространяется в СМИ, подлежит оценке», — заявила она. Представитель генпрокуратуры подчеркнула, что говорит не о перспективе проведения проверки по факту публикации, а о наличии процессуальной возможности у правоохранительного органа, которая предусмотрена законом «О прокуратуре».

Курчак отметила, что Telegram-канал, где были опубликованы требования Тихановской, — не официальное СМИ. «Насколько информация достоверна, тоже нужно проверять. Кто ее распространил. Пока ничего по этому поводу сказать не могу», — добавила представитель ведомства.

Тихановская объявила Лукашенко и властям Белоруссии «народный ультиматум», заявив, что оппозиция угрожает национальной забастовкой предприятий и блокировкой дорог. Она дала властям страны 13 дней на выполнение основных требований: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно прекратиться, а задержанные за участие в беспорядках должны быть освобождены.