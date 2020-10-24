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Отравление Навального ,  
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Социологи узнали, кому стали доверять россияне после отмены карантина

Сергей Лавров обошел Владимира Жириновского в списке ста персон, пользующихся наибольшим доверием. А непосредственно за тройкой лидеров рейтинга идет Алексей Навальный
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Marlene Awaad / Bloomberg)

Министр иностранных дел Сергей Лавров обошел лидера ЛДПР Владимира Жириновского в списке ста персон, пользующихся наибольшим доверием среди россиян. Рейтинг (есть у РБК) составлен специалистами исследовательского холдинга «Ромир», он обновляется раз в квартал.

По сравнению с июнем Лавров поднялся с третьей строчки на вторую. Уступает в рейтинге он только президенту Владимиру Путину, который занимает первое место.

Социологи фонда «Общественное мнение», основываясь на проведенном 16–18 октября опросе, оценивают уровень доверия Владимиру Путину в 59%. ВЦИОМ (проводил исследование 12–18 октября), в свою очередь, сообщает, что президенту доверяют 67,7% россиян.

При этом ФОМ и ВЦИОМ, которые проводили исследования посредством телефонного опроса, не просили сравнивать Путина с другими политиками или общественными деятелями. Респондентам предлагалось ответить на вопрос, доверяют они президенту или нет.

Следом за Жириновским в рейтинге «Ромира», на четвертом месте, расположился оппозиционер Алексей Навальный. Политик, который проходит в Германии реабилитацию после отравления, поднялся на пять позиций. За ним - министр обороны Сергей Шойгу и премьер Михаил Мишустин.

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Дональд Трамп (слева) и Владимир Путин

В десятку попали не только политики. Места с седьмого по десятое заняли Андрей Малахов, Максим Галкин, Константин Хабенский и Владимир Соловьев.

Мэр Москвы Сергей Собянин расположился на 23-й строчке (вслед за Ольгой Бузовой), лидер КПРФ Геннадий Зюганов — на 26-й (между Еленой Малышевой и Леонидом Якубовичем).

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Впервые в рейтинг доверия попал бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (29-я позиция). Это произошло после того, как политик был задержан, а в регионе начались массовые акции протеста в его поддержку.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опустилась в рейтинге на 24 позиции и оказалась на 62-м месте (между Сергеем Лазаревым и Гариком Мартиросяном). Председатель Государственной думы Вячеслав Володин, наоборот, поднялся на 14 позиций и теперь занимает 82-е место (между Юлией Меньшовой и Региной Тодоренко).

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Наибольший рост уровня доверия (плюс 32 позиции) по сравнению с прошлым рейтингом социологи отметили у Ляйсан Утяшевой. Певица Валерия, наоборот, потеряла 36 позиций, а Олег Газманов — 26.

Методология

Всего в исследовании «Ромира» участвовали 2,4 тыс. человек. Отвечая на открытый вопрос: «Кому из публичных личностей России вы доверяете?», они могли самостоятельно выбрать до семи персон. По результатам опроса составлялся балльный рейтинг личностей. Подсчет голосов, отданных за каждого человека, проводился с учетом места его упоминания. То есть тот, кого респондент называл первым, получал семь баллов, вторым — шесть, и так далее до седьмого места.

Оценивая результаты исследования, эксперты «Ромира» отметили, что в условиях карантинных ограничений фокус внимания россиян несколько сместился с хорошо узнаваемых общественных, политических деятелей и представителей шоу-бизнеса в сторону новых лиц.

«Рейтинг доверия демонстрирует, чего россиянам не хватало во время самоизоляции — развлекательного контента, зрелищ. Пропав из видимости в период карантина, многие деятели искусства возвращаются с концертами, выступлениями и новыми шоу, что и приводит к росту доверия музыкантам, актерам и телеведущим», — отметил вице-президент Gallup International Андрей Милехин.

Автор
Артем Филипенок
Владимир Путин Сергей Лавров Владимир Жириновский Алексей Навальный рейтинг
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