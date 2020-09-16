Путин обогнал Трампа по уровню доверия в мире

Социологии выяснили, что президенту России доверяют 23% жителей 13 развитых стран мира. У главы Белого дома самый низкий уровень доверия (16%) среди шести мировых лидеров

Дональд Трамп (слева) и Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Жители 13 развитых стран мира больше доверяют президенту России Владимиру Путину, чем его американскому коллеге Дональду Трампу, свидетельствуют данные опроса независимого исследовательского центра Pew Research.

Исследование проводилось в Великобритании, Франции, Германии, Канаде, Бельгии, Нидерландах, Италии, Испании, Швеции, Дании, Японии, Южной Корее и Австралии. Его участникам был задан вопрос об их доверии в отношении шести мировых лидеров — Дональда Трампа, Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, британского премьер-министра Бориса Джонсона и председателя КНР Си Цзиньпина.

Социологи выяснили, что больше всего жители этих стран доверяют Меркель. Об этом заявили 76% опрошенных. На втором месте оказался Макрон (64%). Третью позицию по уровню доверия занял Джонсон (48%).

Владимиру Путину в его подходе к международным делам доверяют 23% респондентов, Си Цзьньпину — 19%, меньше всего доверяют Трампу — 16%.

Наибольшее доверие российскому президенту выразили жители Италии (37%) и ФРГ (31%). Президенту США больше всего доверяют жители Японии (25%).