В Хабаровске началась очередная субботняя акция в поддержку Фургала

В Хабаровске начался субботний несанкционированный митинг в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала, сообщает местное издание DVhab.

К полудню жители начали собираться у Белого дома, там же уже были выстроены полицейские, передает издание. Полицейские призывают митингующих прекратить кричать и протестовать.

В хабаровской мэрии оценили число участников акции в 500 человек.

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