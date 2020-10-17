Дело губернатора Фургала , 17 окт, 06:34
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В Хабаровске началась очередная субботняя акция в поддержку Фургала
В Хабаровске начался субботний несанкционированный митинг в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала, сообщает местное издание DVhab.
К полудню жители начали собираться у Белого дома, там же уже были выстроены полицейские, передает издание. Полицейские призывают митингующих прекратить кричать и протестовать.
В хабаровской мэрии оценили число участников акции в 500 человек.
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