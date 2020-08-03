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Ушедший в политику Шнуров возглавил рейтинг Forbes по доходам шоу-бизнеса

Доходы многих из участников рейтинга звезд шоу-бизнеса по сравнению с его предыдущей версией сократились. Эксперты Forbes связывают это с запретом на проведение массовых мероприятий в условиях пандемии COVID-19
Сергей Шнуров
Сергей Шнуров (Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС)

Ставший в июле сопредседателем Партии роста музыкант Сергей Шнуров оказался лидером составленного российской редакцией Forbes рейтинга звезд шоу-бизнеса, ранжированных по размеру доходов, полученных от основной деятельности. По подсчетам экспертов журнала, за отчетный год — с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года — Шнуров (в Партию роста он вступил в феврале 2020 года) и «Ленинград» заработали $8,8 млн, при этом распределение доходов между звездой и его музыкантами, продюсерами, агентами, юристами и другими членами команды Forbes не учитывал.

В предыдущей версии рейтинга, опубликованной в 2018 году, доходы Шнурова за год оценивались в $13,9 млн, что также было максимальным результатом для представителей шоу-бизнеса.

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Второе место с результатом $6,9 млн занял музыкант Егор Крид, в 2018 году с доходом в $3,6 млн не попавший даже в первую десятку. Занимавший же ранее второе место Филипп Киркоров, вместе с которым Егор Крид ранее записал клип на песню «Цвет настроения черный», откатился сразу на пятое место. По сравнению с рейтингом 2018 года доходы Киркорова сократились сразу на $2,3 млн — до $6,6 млн.

Кроме того, в топ-10 рейтинга самых высокооплачиваемых звезд Forbes вошли:

  • Дима Билан — $6,8 млн (в 2018 году — $7,7 млн);
  • Баста — $6,6 млн ($3,3 млн);
  • Полина Гагарина — $6,4 млн ($4,1 млн);
  • «Би-2» — $6 млн ($6,7 млн);
  • Григорий Лепс — $5,3 млн ($8,2 млн);
  • Тимати — $5,1 млн ($4,5 млн);
  • Иван Ургант — $5,1 млн ($8,5 млн).

По оценке Forbes, названные доходы всех участников рейтинга могли бы быть выше в среднем на 12,5%, если бы не запрет на проведение массовых мероприятий, введенный в середине марта 2020 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Автор: Евгений Калюков
Теги: рейтинг Forbes, Сергей Шнуров, шоу-бизнес
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