Ушедший в политику Шнуров возглавил рейтинг Forbes по доходам шоу-бизнеса

Доходы многих из участников рейтинга звезд шоу-бизнеса по сравнению с его предыдущей версией сократились. Эксперты Forbes связывают это с запретом на проведение массовых мероприятий в условиях пандемии COVID-19

Сергей Шнуров (Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС)

Ставший в июле сопредседателем Партии роста музыкант Сергей Шнуров оказался лидером составленного российской редакцией Forbes рейтинга звезд шоу-бизнеса, ранжированных по размеру доходов, полученных от основной деятельности. По подсчетам экспертов журнала, за отчетный год — с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года — Шнуров (в Партию роста он вступил в феврале 2020 года) и «Ленинград» заработали $8,8 млн, при этом распределение доходов между звездой и его музыкантами, продюсерами, агентами, юристами и другими членами команды Forbes не учитывал.

В предыдущей версии рейтинга, опубликованной в 2018 году, доходы Шнурова за год оценивались в $13,9 млн, что также было максимальным результатом для представителей шоу-бизнеса.

Второе место с результатом $6,9 млн занял музыкант Егор Крид, в 2018 году с доходом в $3,6 млн не попавший даже в первую десятку. Занимавший же ранее второе место Филипп Киркоров, вместе с которым Егор Крид ранее записал клип на песню «Цвет настроения черный», откатился сразу на пятое место. По сравнению с рейтингом 2018 года доходы Киркорова сократились сразу на $2,3 млн — до $6,6 млн.

Кроме того, в топ-10 рейтинга самых высокооплачиваемых звезд Forbes вошли: