Путин заявил о способности России совершить технологический прорыв

Президент Владимир Путин уверен, что Россия способна совершить научно-технологический прорыв. Об этом он заявил на форуме «Технопром», передает ТАСС.

«Научно-технологический прорыв мы поставили в число ключевых национальных целей и приоритетов, и убежден, что мы способны его совершить, объединяя усилия государства, бизнеса, научно-образовательного сообщества, расширяя свободу для инициативы и творчества наших людей», — отметил российский лидер.

По его мнению, жизнеспособность государства, уровень жизни общества и то, какое место страна занимает на мировой арене, зависят от внедрения передовых технологий.

Путин добавил, что для реализации данной цели необходимо поощрять и поддерживать новые творческие инициативы людей. Более того, наиболее перспективные предложения, по его словам, должны получать применение на практике за короткие сроки.

Президент России подчеркнул, что власти увеличат финансирование науки и создадут все необходимые условия для привлечения иностранных специалистов и талантливой российской молодежи.







