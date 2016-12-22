Болтон рассказал о возможности размещения новых ракет США в Европе

Помощник американского президента Джон Болтон после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что США пока далеки от решения по размещению в Европе новых ракет, передает РБК.

«Мы еще очень далеки от такого решения. Наше решение (о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) имеет отношение к тем нарушениям, которые, по нашему мнению, осуществлялись Россией», — сказал он.

Болтон отметил, что Москва не согласна с позицией американских властей. При этом, как добавил политик, вопрос о якобы нарушениях Россией положений договора уже давно стоит на повестке дня.

По словам Болтона, российские военные начиная с 2008 года тестировали крылатые ракеты наземного базирования, способные лететь на расстояния, которые запрещены договором. «Россия пыталась скрыть этот факт, тем не менее мы указали на него в 2013 году, и с тех пор у нас ведутся споры по данному вопросу», — отметил помощник президента.

Поэтому, как подчеркнул Болтон, угрозой в этой ситуации является не выход Соединенных Штатов из договора ДРСМД, а наличие ракет из России на территории Европы.

При этом Болтон заявил, что распространение договора ДРСМД на другие страны, кроме России и США, пока невозможно.​

Джон Болтон приехал с официальным визитом в Россию 21 октября. За двое суток он успел провести переговоры с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, главой МИД России Сергеем Лавровым, министром обороны Сергеем Шойгу. 23 октября он встретился с российским президентом Владимиром Путиным. Их встреча продлилась полтора часа. Позднее Болтон рассказал об итогах переговоров с российским лидером.