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Генсек НАТО пообещал не размещать в Европе новые ядерные ракеты
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Генсек НАТО пообещал не размещать в Европе новые ядерные ракеты
Политика, 12:05
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Генсек НАТО пообещал не размещать в Европе новые ядерные ракеты
Столтенберг обвинил Россию в разработке новых ракет и нарушении ДРСМД. Возможный выход США из этого договора альянс будет обсуждать на этой неделе
Йенс Столтенберг (Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters)

НАТО не планирует размещать новые ядерные ракеты в Европе в ответ на наращивание ракетных арсеналов Россией, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Трансляция его пресс-конференции велась на странице НАТО в Facebook.

«Мы не хотим новой холодной войны, поэтому считаем, что важно адресовать озабоченность, которую мы уже неоднократно выражали по поводу нового ракетного вооружения России, и сделать так, чтобы Россия открытым и поддающимся контролю способом выполняла договор по РСМД, — сказал он. — Мы, конечно, оценим последствия разработки нового российского вооружения для наших союзников по НАТО, для нашей безопасности. Но я не предвижу, что в качестве ответа на новую российскую ракету союзники разместят больше ядерного оружия в Европе».

Он отметил, что НАТО выражает озабоченность поведением Москвы. «Россия в настоящее время нарушает договор. <...> Мы не можем иметь договор между двумя сторонами, который соблюдается при этом только одной стороной», — заключил генсек организации, уточнив, что США положения договора не нарушают.

Позднее на этой неделе страны — члены альянса на уровне послов обсудят ситуацию вокруг ДРСМД. Он подчеркнул, что соглашение играет важную роль для международной безопасности.

Вопрос дальности: почему Москва и Вашингтон снова спорят о ракетах
Мнение

На минувшей неделе президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своими сторонниками в штате Невада допустил, что Вашингтон может в скором времени выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Документ был подписан лидерами США и СССР в 1987 году. Договор фиксирует отказ сторон от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и малой (от 500 до 1 тыс. км) дальности.

Американский лидер пояснил, что может пойти на такие меры из-за того, что Россия нарушает положения соглашения. Если США действительно решат разорвать договор, то Россия ответит зеркальными мерами, пообещали в МИДе. Обвинения в нарушении ДРСМД Москва отвергает.

Путин поинтересовался судьбой «склеванных» орланом с герба США оливок
Политика

Вопрос о вооружениях и РСМД поднимался в ходе визита в Москву советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который провел переговоры с президентом Владимиром Путиным, главами МИДа Сергеем Лавровым и Минобороны Сергеем Шойгу, а также с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым. Российский лидер во время переговоров с советником американского президента заявил о воинственности Вашингтона.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Йенс Столтенберг
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