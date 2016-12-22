МИД сообщил о результатах переговоров Лаврова и Болтона

Пресс-служба Министерства иностранных дел сообщила об итогах встречи главы ведомства Сергея Лаврова с советником президента США Джоном Болтоном, который находится в Москве с рабочим визитом.

«Состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая ситуацию вокруг Сирии и в Афганистане, положение на Украине и Корейском полуострове», — говорится в сообщении.

Также в министерстве отметили, что стороны обсудили перспективы взаимодействия между Москвой и Вашингтоном, включая взаимные интересы урегулирования региональных конфликтов, борьбы с терроризмом, а также поддержания стратегической стабильности.

До встречи с Лавровым Болтон провел многочасовые переговоры с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, в рамках которых они обсудили инициативы по созданию атмосферы доверия между Москвой и Вашингтоном. Также они обсудили проблематику Договора о нераспространении ядерного оружия, Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Договора по открытому небу, а также Конвенции о запрещении химического оружия и Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.