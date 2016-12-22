Совбез России отчитался о пятичасовой встрече Патрушева и Болтона

В ходе визита в Москву советник лидера США встретился с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и на протяжении пяти часов обсуждал с ним международную повестку. В планах у Болтона — встреча с Сергеем Лавровым и Владимиром Путиным

Джон Болтон и Николай Патрушев (слева направо) (Фото: Пресс-служба Совбеза РФ / ТАСС)

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе своей встречи в Москве обсудили инициативы по созданию атмосферы доверия между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совбеза.

«С обеих сторон озвучен ряд инициатив, реализация которых может способствовать созданию атмосферы доверия и укреплению сотрудничества между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки», — говорится в сообщении.

Болтон и Патрушев также обсудили проблематику договора о нераспространении ядерного оружия, договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, договора по открытому небу, а также конвенции о запрещении химического оружия и конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Кроме того, они обсудили продление сроков договора СНВ-3 (сокращение наступательных вооружений, договор был подписан в 2010 году. — РБК) после 2021 года еще на пять лет.

В целом переговоры продлились около пяти часов, они прошли в «конструктивном и деловом ключе», на них затрагивались украинская, сирийская, иранская и корейская темы, добавили в Совбезе. По итогам состоявшейся встречи Патрушев и Болтон договорились о продолжении диалога по линии Советов безопасности двух стран.

После встречи с Патрушевым Болтон направился в Министерство иностранных дел для встречи с Сергеем Лавровым. Помимо него советник американского президента намерен провести переговоры с президентом Владимиром Путиным и главой Минобороны. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что на встрече Путина и Болтона может быть затронут вопрос о возможном выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В общей сложности Болтон пробудет в Москве до 23 октября включительно, уточняли источники ТАСС, «Интерфакса» и «РИА Новости».

Целью своего визита в Москву советник Трампа назвал продолжение между лидерами двух стран диалога, который был начат на саммите в Хельсинки. Собеседники газеты The Guardian указывали, что Джон Болтон является сторонником отказа от Договора о РСМД и продвигает эту идею в американском правительстве.

На минувшей неделе президент США Дональд Трамп в ходе встречи со сторонниками в штате Невада допустил, что Вашингтон может разорвать Договор о РСМД 1987 года. По его словам, пойти на такие меры надо из-за того, что Россия нарушает положения договора. МИД в ответ на это пригрозил США ответными мерами «в том числе военно-технического характера».

Договор, о котором идет речь, был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Этим документом СССР и США договорились отказаться от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и малой (от 500 до 1 тыс. км) дальности.