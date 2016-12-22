Путин поинтересовался судьбой «склеванных» орланом с герба США оливок

Президент России предположил, что воинственные действия США объясняются тем, что изображенная на гербе страны птица просто склевала все плоды с масличной ветви, которую она держит в одной из лап

Фото: Ramon Espinosa / AP

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с помощником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном поинтересовался судьбой плодов с оливковой ветви, которую держит в одной из лап изображенный на гербе США белоголовый орлан.

Видео: RT на русском / YouTube

«Насколько я помню, на гербе Соединенных Штатов изображен орлан. С одной стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны — оливковую ветвь, как знак миролюбивой политики, с 13 оливками. Вопрос: ваш орлан уже все оливки склевал, остались одни стрелы?» — сказал Путин, напомнив Болтону о недружественных шагах США, к числу которых российский президент отнес намерение американской стороны выйти из Договора по ракетам средней и меньшей дальности, а также «сомнения» по поводу необходимости продления договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и т.д.

​В свою очередь Болтон признал, что оливковой ветви мира он с собой в Москву не привез («Я так и думал», — прокомментировал эти слова Путин), но сама эта ветвь находится в правой лапе орлана на гербе США.

«Так что он демонстрирует свои приоритеты именно таким образом», — сказал Болтон.

​Во встрече Путина с Болтоном также приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Российский президент предложил продолжить «прямой диалог» с президентом США, организовав встречу в Париже, где 11 ноября будут праздновать 100-ю годовщину со дня окончания Первой мировой войны.