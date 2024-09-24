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Военная операция на Украине ,  
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ФБР начало отслеживать американцев, воевавших за Украину

Сюжет
Военная операция на Украине
Силовые ведомства США обеспокоены, что сражавшиеся за ВСУ американские радикалы, получив боевой опыт, применят его по возвращении домой. Однако ФБР упустило из виду американца, которого обвиняют в покушении на Трампа
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Министерство внутренней безопасности (МВБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США начали отслеживать американцев, отправившихся воевать на стороне Украины в конфликте с Россией. Об этом пишет Politico со ссылкой на пять бывших и нынешних должностных лиц.

Опасения возникли из-за радикально настроенных граждан США, которые получают навыки на поле боя и смогут по возвращении домой вновь реализовать боевой опыт на практике. ФБР и МВБ в переговорах с украинской стороной стараются определить личности американцев, пытающихся вступить в ВСУ, они также собирают разведданные о вернувшихся американцах и исследуют аккаунты в социальных сетях на предмет агрессивной риторики.

Официально ведомства не отслеживали американцев и не составляли каких-либо списков отправившихся на Украину, пояснил источник. Вместе с тем, по его словам, объектами расследований стали некоторые граждане США, пытавшиеся привезти на Украину боеприпасы и ножи, ведомства также получали наводки на американцев, совершавших преступления или вызвавших тревогу во время службы в ВСУ.

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Как отмечает Politico, все время наблюдений ФБР и МВБ ни одному отправившемуся на Украину американцу не предъявили обвинений в экстремизме, но один из них выпал из зоны внимания ведомств. Речь идет об американце Райане Уэсли Рауте, которого подозревают в попытке совершить покушение на республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа.

Его задержали 15 сентября около гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, где в тот момент играл Трамп. Мужчина находился с оружием в нескольких сотнях метров от политика. Сотрудники охраны заметили мужчину и открыли огонь, тот попытался скрыться, но был задержан. Трамп не пострадал. В кустах, откуда целился Раут, нашли АК-47. В июле республиканец пережил другое покушение.

Раут посетил Киев после начала Россией военной операции, но ему отказали во вступлении в ВСУ. The Wall Street Journal выяснила, что познакомившаяся с ним в Киеве медсестра поделилась с американскими пограничниками своими опасениями насчет Раута, назвав его одним из самых опасных граждан США, которых она встретила на Украине.

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

В Следственном комитете России отчитывались о наблюдении за бывшими участниками боев с ВСУ, которые получили помилование за насильственные преступления. «Вообще мы знаем, кто выходит, знатные киллеры уже катаются по городу, отзваниваются нам, обещают больше не шалить», — рассказал начальник первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Санкт-Петербургу Юрий Яшков. По его словам, случаев совершения ими повторных преступлений зафиксировано немного.

Он рассказал о бывшем заключенном, которого помиловали для участия в военной операции, а по возвращении тот устроился таксистом. «Честно говоря, страшно за клиентов. Я всем оперативникам разослал его фотографии. Я не верю, что он исправился и что-то не совершит. Такой тип человека, склонный к насилию», — поделился начальник управления петербургского ГСУ СК.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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