Наемнику из США дали 14 лет тюрьмы за участие в боях на стороне ВСУ

Наемнику из США дали почти максимальный срок за участие в боях на Украине

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Суд заочно приговорил американца Майкла Пола Малдонадо за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти к максимальному сроку — к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, в 2022 году Малдонадо прибыл на Украину и добровольно вступил в 28-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ. С июля 2022 года по февраль 2024 года он участвовал в боевых действиях под позывным Zafer Ronin (Зафер Ронин).

В итоге его обвинили в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника (ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса России). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы. Суд приговорил Малдонадо к лишению свободы сроком на 14 лет.

В середине марта 2024 года Минобороны России сообщило, что с начала военной операции на Украину прибыли 13,3 тыс. наемников. Больше всего приехали из Польши — 2960 человек. Из США — 1113 наемников, из них 491 человек убит.