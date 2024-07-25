В СК рассказали о контроле за вышедшими после военной операции киллерами

Следователи стараются следить за «опасными» воевавшими осужденными, с некоторыми находятся в постоянном контакте, рассказали в петербургском СК. Там добавили, что по городу «уже катаются знатные киллеры»

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Осужденные за насильственные преступления бывшие участники военной операции на Украине находятся на контроле у следователей, рассказал в интервью «Фонтанке» начальник первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Санкт-Петербургу Юрий Яшков.

По его словам, в Санкт-Петербурге случаев совершения ими повторных преступлений зафиксировано немного. «Вообще мы знаем, кто выходит, знатные киллеры уже катаются по городу, отзваниваются нам, обещают больше не шалить», — рассказал Яшков, уточнив, что речь идет о тех, кто сотрудничал со следствием во время расследований.

За опасными освобожденными следователи стараются следить, сказал он. Яшков привел в пример осужденного, которого помиловали для участия в военной операции на Украине, а теперь он вернулся и работает таксистом. «Честно говоря, страшно за клиентов. Я всем оперативникам разослал его фотографии. Я не верю, что он исправился и что-то не совершит. Такой тип человека, склонный к насилию», — считает начальник управления петербургского ГСУ СК.

Яшков добавил, что таких осужденных в городе «хватает», но он лично знаком с двумя. «Я в них уверен, что они не удержатся», — заключил он.

19 июня председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала законодательно «защитить общество» от вернувшихся с фронта осужденных. Поводом стало резонансное убийство 12-летней девочки в городе Топки Кемеровской области. В преступлении обвинили 49-летнего местного жителя, который имел судимость за убийство, был помилован для участия в боевых действиях, пленен и обменян. По мнению Останиной, подобных инцидентов «будет еще больше».

Однако в Госдуме не увидели необходимости в разработке соответствующего законопроекта. В частности, член комитета по безопасности Андрей Альшевских отмечал, что помилованные участники боевых действий «по законам военного времени искупили вину кровью» и теперь должны чувствовать «заботу власти и общества» для социализации.