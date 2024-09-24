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Военная операция на Украине ,  
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Красный Крест посетил военнопленных, захваченных в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
В Красном Кресте не уточнили, с какой стороны те были взяты в плен, их местонахождение не раскрывается в интересах их семей
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Международный комитет Красного Креста (МККК) посетил военнослужащих, взятых в плен в Курской области, они передали сообщения родственникам. Об этом «РИА Новости» сообщила представитель организации Клер Каплун.

Каплун не уточнила, с какой стороны сражались захваченные в плен служащие, а также их количество. Она пояснила, что имена, нахождение и количество не предаются огласке в интересах семей военных.

«Обе стороны обязаны в любое время передавать нам список лиц, попавших в их руки, будь то гражданские лица или военнослужащие, независимо от того, живы они, ранены или, к сожалению, скончались», — добавила представитель МККК.

«В соответствии с Женевскими конвенциями каждая сторона создает Национальное бюро информации. Эти национальные бюро передают списки тех, кто находится в их руках, в бюро Центрального агентства по розыску МККК в Женеве. Бюро официально передает эту информацию противоположной стороне. В этом заключается роль нейтрального посредника, поскольку стороны иногда не могут напрямую взаимодействовать друг с другом», — говорится на сайте организации.

РБК обратился в Международный комитет Красного Креста.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются полтора месяца, с 6 августа. Сообщалось о нескольких обменах военнослужащими, которых пленили в этом регионе. Первый произошел 24 августа, Россия вернула 115 срочников. Спустя три недели, 14 сентября, украинская сторона передала еще 103 российских служащих, получив столько же своих солдат взамен.

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В середине сентября Украина предложила Красному Кресту и ООН поучаствовать в «мерах гуманитарного реагирования» на территории Курской области, находящейся под контролем ВСУ. Киев предложил комитету «осуществлять мониторинг соблюдения принципов международного гуманитарного права в соответствии с Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны 1949 года».

Российская сторона встретила эту идею критически. Кремль рассказал, что ожидает от ООН и Красного Креста «трезвой оценки подобных провокационных заявлений». В Красном Кресте выразили готовность к подобной миссии, но лишь при условии, если обе стороны конфликта предоставят гарантии безопасности.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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Курская область МККК Красный Крест военнопленные
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