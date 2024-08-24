Большинство обменянных срочников были взяты в плен в Курской области
Большинство из 115 срочников, которые были возвращены в Россию в рамках обмена, попали в плен в Курской области, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова в телеграм-канале.
«На родину возвращены 115 срочников. Большинство из них попали в плен в Курской области. Несмотря на то что они были там непродолжительное время, нам это казалось вечностью», — написала она.
Обмен проходил на территории Белоруссии, там теперь находятся возвращенные солдаты, уточняло Минобороны. Обмен провели при посредничестве ОАЭ. Также, рассказала Москалькова, при обмене работали с Международным комитетом Красного Креста.
Украина тоже получила взамен 115 человек, среди них бойцы ВСУ, нацгвардии, военно-морских сил и пограничной службы, отмечал президент страны Владимир Зеленский.
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