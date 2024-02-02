Суд ООН в Гааге постановил продолжить рассмотрение иска Украины к России
Международный суд ООН продолжит рассмотрение иска Украины к России о нарушении конвенции о геноциде в связи с военной операцией, сообщает Reuters.
Этот иск Киев подал в феврале 2022-го. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что страна требует привлечь Москву к ответственности «за манипуляцию понятием «геноцид» для оправдания агрессии». Россия на слушаниях в сентябре прошлого года настаивала на прекращении дела, поскольку юридические аргументы Украины ошибочны, а суд не обладает юрисдикцией, пишет Reuters.
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