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Суд ООН в Гааге постановил продолжить рассмотрение иска Украины к России

Вид на здание Международного суда ООН в Гааге
Вид на здание Международного суда ООН в Гааге (Фото: Michel Porro / Getty Images)

Международный суд ООН продолжит рассмотрение иска Украины к России о нарушении конвенции о геноциде в связи с военной операцией, сообщает Reuters.

Этот иск Киев подал в феврале 2022-го. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что страна требует привлечь Москву к ответственности «за манипуляцию понятием «геноцид» для оправдания агрессии». Россия на слушаниях в сентябре прошлого года настаивала на прекращении дела, поскольку юридические аргументы Украины ошибочны, а суд не обладает юрисдикцией, пишет Reuters.

Материал дополняется.

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Украина Россия Международный суд ООН в Гааге
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