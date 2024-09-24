«Хезболла» заявила об ударах по аэропорту и авиабазе Израиля
Ливанское движение «Хезболла» заявило, что ночью атаковало ракетами авиабазу Рамат-Давид и аэропорт Мегиддо на севере Израиля, передает Al Jazeera.
Группировка заявила, что ударила по обеим целям ракетами. Движение назвало это мерой, направленной на защиту Ливана и его народа. Кроме того, она служит в поддержкой для сектора Газа, следует из заявления группировки.
Армия обороны Израиля за полчаса с 02:40 мск трижды сообщала о срабатывании сирен воздушной тревоги в северной части страны. Израиль с севера граничит с Ливаном.
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