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Политика ,  
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«Хезболла» заявила об ударах по аэропорту и авиабазе Израиля

Ливанское движение «Хезболла» заявило, что ночью атаковало ракетами авиабазу Рамат-Давид и аэропорт Мегиддо на севере Израиля, передает Al Jazeera.

Группировка заявила, что ударила по обеим целям ракетами. Движение назвало это мерой, направленной на защиту Ливана и его народа. Кроме того, она служит в поддержкой для сектора Газа, следует из заявления группировки.

Армия обороны Израиля за полчаса с 02:40 мск трижды сообщала о срабатывании сирен воздушной тревоги в северной части страны. Израиль с севера граничит с Ливаном.

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