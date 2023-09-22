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Военная операция на Украине ,  
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Над морем в районе Туапсе сработала ПВО из-за беспилотника

Администрация: над морем в районе Туапсе дважды сработала ПВО, сбит беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
ПВО сбила беспилотник над морем в Туапсинском районе, а также в районе юго-восточного побережья Крыма, уточнили в Минобороны
Фото: Игорь Онучин / ТАСС
Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Утром в Туапсе (Краснодарский край) дважды сработала система ПВО, над морем, предварительно, уничтожили беспилотник, сообщила администрация города на странице во «ВКонтакте».

«В 4 часа 30 минут и в 4 часа 35 минут в Туапсе были произведены два пуска системой ПВО в сторону моря. По предварительным данным, целью являлся беспилотный летательный аппарат — он уничтожен», — сказано в сообщении.

Повреждений и пострадавших на берегу нет.

Информацию о работе ПВО подтвердило и Минобороны. По его данным, один беспилотник сбили в Туапсинском районе, еще один — над акваторией Черного моря у юго-восточного побережья Крыма.

В конце февраля в Туапсе случился пожар на нефтебазе: возгорание произошло в хозяйственном строении и не затронуло нефтяные резервуары. Источник «РИА Новости» говорил тогда, что в этом районе был замечен беспилотник.

Минобороны в то же время сообщало о попытке применения БПЛА для атаки на объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее (конкретные населенные пункты не уточнялись). Дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Один упал в поле, другой, «отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры».

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Краснодарский край не входит в число тех российских регионов, которые часто подвергаются атакам беспилотников. Чаще их фиксируют в приграничных с Украиной областях и тех, что расположены в сторону от нее к Москве.

Ночью накануне, 21 сентября, военное ведомство России сообщило, что нейтрализовало свыше 20 дронов: 19 над Крымом и по одному — над Курской, Белгородской и Орловской областями. Глава последней, Андрей Клычков, заявил о двух ликвидированных дронах.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Туапсе Краснодарский край ПВО беспилотники
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