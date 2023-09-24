Путин назвал народ источником власти в России
Именно российский народ — источник власти в стране, заявил президент Владимир Путин в видеообращении по случаю 30-летия образования Центральной избирательной комиссии (ЦИК), опубликованном на сайте Кремля.
Он назвал избирательную систему России «по праву одной из лучших в мире». По его словам, она основывается «на прозрачных и понятных гражданам избирательных процедурах, на четком соблюдении норм избирательного законодательства, на защите национальных интересов, суверенитета России и свободного волеизъявления ее граждан».
«Именно народ — источник власти в нашей стране. Он определяет ее путь развития. И подчеркну, что в эффективной реализации важнейшего конституционного права граждан — избирать и быть избранным — огромная заслуга Центральной избирательной комиссии», — заявил президент.
Глава государства поблагодарил ЦИК «за четкую, выверенную организацию избирательных процессов.» «Вы независимые в своей работе, начальников над вами нет, все решения вы принимаете самостоятельно, публично и коллегиально, подчиняетесь только законам и действуете на принципах открытости, гласности и высочайшей ответственности», — отметил Путин.
В России сегодня созданы все условия, чтобы каждый гражданин мог «свободно выражать свою волю на выборах», считает он.
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