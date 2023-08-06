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Песков объяснил слова о победе Путина на выборах в 2024-м

Песков объяснил слова о победе Путина на выборах в 2024-м
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РБК, что выражал свое личное мнение, когда заявил The New York Times, что действующий глава государства Владимир Путин победит в следующем году на выборах, набрав более 90% голосов.

В статье NYT приводилась следующая цитата Пескова: «Наши президентские выборы это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия <...> Господин Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90% голосов».

В ответ на просьбу РБК подтвердить, действительно ли он так сказал, Песков заявил, что американцы поступили «как всегда».

«Вроде бы то, но не то. Насчет того, что Путин будет избран, в том, что я лично в этом уверен, основываясь на уровне консолидации общества вокруг Путина, это да, это правильно. А в остальном был вопрос про выборы и был ответ такой, что выборы, хотя являются требованием демократии и сам Путин решил их проводить, но теоретически их можно даже не проводить. Потому что уже очевидно, что Путин будет избран. Это мое абсолютно личное мнение. Ну вот они таким образом это переврали», — сказал он.

Материал дополняется.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года