В Минобороны Украины заявили о «сотнях тысяч» мобилизованных

Украина ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию в конце февраля, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. Ранее глава Минобороны Украины говорил о планах привлечь в армию 1 млн человек

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C конца февраля украинские власти мобилизовали несколько сотен тысяч граждан страны, сообщила замглавы Минобороны Украины Анна Маляр в эфире телеканала «Украина 24».

«Идет речь о большом количестве, о сотнях тысяч [мобилизованных]», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Украина ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию 24 февраля. Тогда же власти запретили выезжать из страны мужчинам от 18 до 60 лет на период действия военного положения. Впоследствии его неоднократно продлевали. На данный момент — до 23 августа.

В период действия военного положения украинские власти могут объявлять комендантский час; устанавливать особый режим въезда и выезда; ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспорта. Также в стране могут запретить деятельность некоторых политических партий или прибегнуть к другим мерам.



После начала российской спецоперации украинские власти объявили, что мобилизация будет проходить в несколько этапов. На первом из них в армию должны были призвать бывших военнослужащих с боевым опытом, отслуживших в армии по контракту или участвовавших в боевых действиях в Донбассе, затем — военнослужащих, проходивших срочную службу до 2014 года или служивших по контракту. На третьем этапе в армию должны были призвать выпускников военных кафедр вузов (в качестве офицеров запаса) и всех, у кого нет возрастных и физических ограничений. На четвертом этапе на службу могут привлечь так называемый общественный резерв, то есть всех граждан страны без возрастных и физических ограничений.

В мае глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что власти хотят привлечь в армию 1 млн человек. При этом он не указывал, сколько людей уже поступили в ряды вооруженных сил.

Президент России Владимир Путин, объявляя о начале военной спецоперации, объяснял ее необходимостью защитить население Донбасса от «геноцида». Россия хочет добиться «денацификации» и демилитаризации соседней страны, но не оккупировать ее территории, подчеркивал он.