Военком Москвы обязал работодателей вручать повестки сотрудникам

Работодатели должны оповещать призывников о повестках и «неукоснительно и незамедлительно» вручать их; трудовые договоры с мобилизованными будут не расторгнуты, а приостановлены

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Военный комиссариат Москвы выпустил разъяснения для столичных работодателей о трудовых отношениях с работниками в условиях частичной мобилизации, сообщает агентство «Москва», которое приводит выдержки из документа.

В нем говорится, что:

работодатели не могу расторгать трудовые договоры и служебные контракты с призванными на военную службу по мобилизации — их действие приостанавливается на это время;

и служебные контракты с призванными на военную службу по мобилизации — их действие приостанавливается на это время; организации должны оповещать работников о повестках военных комиссариатов и «обеспечивать возможность их своевременной явки по вызовам вне зависимости от служебных задач»;

военных комиссариатов и «обеспечивать возможность их своевременной явки по вызовам вне зависимости от служебных задач»; руководители и другие должностные лица организаций должны «неукоснительно и незамедлительно» вручать призывникам повестки по месту работы под расписку.

Военный комиссариат заявил, что работодатели могут задать вопросы на горячей линии по телефону +7 (495) 587-02-37, напомнил, что за уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы грозит уголовное дело, «а к ответственности наряду с исполнителем привлекаются организатор, подстрекатель и пособник преступления».

Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. Согласно приказу столичного военного комиссариата, всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, получившим повестки, нужно явиться в военкомат с документами и личными вещами. Власти Москвы решили «для удобства жителей» открыть временные пункты мобилизации в Музее Москвы, Дарвиновском музее, Театре Виктюка и Музее Героев России и Советского Союза.

Вечером 22 сентября правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных — трудовые договоры с ними будут приостановлены, но не расторгнуты, мобилизованные смогут «позже вернуться на прежнее место работы».