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Соратники Навального сообщили об аресте его квартиры в Москве

Запрет на регистрационные действия с квартирой был наложен в августе, когда Навальный находился в коме на лечении в берлинской клинике «Шарите»
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Судебные приставы наложили арест на квартиру основателя ФБК Алексея Навального, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в своем Twitter.

По ее словам, обеспечительные меры приняты в связи с иском компании «Московский школьник».

«Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального. Это связано с иском компании «Московский школьник», принадлежащей Евгению Пригожину», — заявила Ярмыш и уточнила, что 27 августа приставы-исполнители объявили о запрете регистрационных действий на его долю в квартире в Марьино. «Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить. Тогда же были арестованы и счета Алексея», — уточнила пресс-секретарь. Она также напомнила, что ранее были арестованы счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и оппозиционера Любови Соболь.

Навальный сообщил о взыскании ₽88 млн в пользу «Московского школьника»
Общество
Алексей Навальный

РБК направил запрос в ФССП.

Соболь 31 августа сообщила, что судебные приставы взыскали со всех ее счетов более 34 млн руб. в пользу Пригожина и мэрии Москвы. Она тогда опубликовала скриншот своего счета, на котором видно, что баланс составляет минус 34 млн руб. В разговоре с РБК она отметила, что с нее взыскали «больше, чем нужно». «Эта сумма ушла в минус, потому что у меня на счетах никогда не было таких денег», — отметила тогда Соболь.

В октябре 2019 года Арбитражный суд Москвы решил взыскать с ФБК, а также Навального и Любови Соболь 88 млн руб.

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Иск был подан в марте 2019 года компанией «Московский школьник». В связи публикациями об антисанитарии в поставляющих продукты в школы компаниях. ФБК утверждал, что компания связана с владельцем комбината питания «Конкорд» Евгением Пригожиным.

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»
Общество
Евгений Пригожин

26 августа, когда Навальный находился в коме на лечении в Германии, Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера, Соболь и ФБК. Сумма переуступленного долга составила 87,6 млн руб. «Конкорд» по поручению Пригожина выплатил эту сумму комбинату, после чего право требования этой суммы с Навального, Соболь и ФБК перешло к бизнесмену.

В комментарии «Конкорда» тогда говорилось, что Пригожин может отказаться от «преследования» только в случае смерти ответчика. В обратном случае бизнесмен пообещал добиться ответа «по всей строгости российского закона».

До этого, 20 июля, Навальный заявил, что закрывает Фонд борьбы с коррупцией. Причина закрытия — большое количество исков к ФБК и их сотрудникам. «На нас подали в суд Росгвардия, полиция, прокуратура, ГБУ «Автомобильные дороги», рестораны, которым помешали наши митинги, и даже московское метро. В итоге все независимые депутаты и сотрудники ФБК, которые звали людей на митинги, оказались должны миллионы рублей», — заявил тогда Навальный.

Автор
Владислав Гордеев
Алексей Навальный Евгений Пригожин арест имущества
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