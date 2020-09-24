Соратники Навального сообщили об аресте его квартиры в Москве

Запрет на регистрационные действия с квартирой был наложен в августе, когда Навальный находился в коме на лечении в берлинской клинике «Шарите»

Алексей Навальный (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Судебные приставы наложили арест на квартиру основателя ФБК Алексея Навального, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в своем Twitter.

По ее словам, обеспечительные меры приняты в связи с иском компании «Московский школьник».

«Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального. Это связано с иском компании «Московский школьник», принадлежащей Евгению Пригожину», — заявила Ярмыш и уточнила, что 27 августа приставы-исполнители объявили о запрете регистрационных действий на его долю в квартире в Марьино. «Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить. Тогда же были арестованы и счета Алексея», — уточнила пресс-секретарь. Она также напомнила, что ранее были арестованы счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и оппозиционера Любови Соболь.

РБК направил запрос в ФССП.