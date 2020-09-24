Соратники Навального сообщили об аресте его квартиры в Москве

Соболь 31 августа сообщила, что судебные приставы взыскали со всех ее счетов более 34 млн руб. в пользу Пригожина и мэрии Москвы. Она тогда опубликовала скриншот своего счета, на котором видно, что баланс составляет минус 34 млн руб. В разговоре с РБК она отметила, что с нее взыскали «больше, чем нужно». «Эта сумма ушла в минус, потому что у меня на счетах никогда не было таких денег», — отметила тогда Соболь.
В октябре 2019 года Арбитражный суд Москвы решил взыскать с ФБК, а также Навального и Любови Соболь 88 млн руб.
Иск был подан в марте 2019 года компанией «Московский школьник». В связи публикациями об антисанитарии в поставляющих продукты в школы компаниях. ФБК утверждал, что компания связана с владельцем комбината питания «Конкорд» Евгением Пригожиным.
26 августа, когда Навальный находился в коме на лечении в Германии, Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера, Соболь и ФБК. Сумма переуступленного долга составила 87,6 млн руб. «Конкорд» по поручению Пригожина выплатил эту сумму комбинату, после чего право требования этой суммы с Навального, Соболь и ФБК перешло к бизнесмену.
В комментарии «Конкорда» тогда говорилось, что Пригожин может отказаться от «преследования» только в случае смерти ответчика. В обратном случае бизнесмен пообещал добиться ответа «по всей строгости российского закона».
До этого, 20 июля, Навальный заявил, что закрывает Фонд борьбы с коррупцией. Причина закрытия — большое количество исков к ФБК и их сотрудникам. «На нас подали в суд Росгвардия, полиция, прокуратура, ГБУ «Автомобильные дороги», рестораны, которым помешали наши митинги, и даже московское метро. В итоге все независимые депутаты и сотрудники ФБК, которые звали людей на митинги, оказались должны миллионы рублей», — заявил тогда Навальный.