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Политика ,  
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Зеленский отменил визит в Белоруссию

Он должен был посетить экономический форум в Гродно в октябре, однако визит отменился из-за переноса мероприятия. В августе Киев приостановил контакты с Минском из-за высказываний о причастности украинцев к протестам в Белоруссии
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Белоруссию на третий экономический форум регионов двух стран из-за того, что мероприятие перенесено. Об этом заявил посол Белоруссии на Украине Игорь Сокол в интервью газете «Украина Бизнес Ревю».

«Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести форум на 2021 год. Фактически перечеркнута совместная подготовительная работа», — отметил Сокол.

Он добавил, что прорабатывался официальный визит Зеленского на форум, который должен был пройти в Гродно в октябре 2020 года.

МИД Украины приостановил все контакты с Белоруссией
Политика
Дмитрий Кулеба

«Пострадают в первую очередь экономики наших стран, межрегиональные связи и [связи] между простыми людьми. Разрушать легко, созидать — намного труднее», — сказал посол. Он добавил, что если Киев поставил отношения между двумя странами «на паузу», то Белоруссия продолжит напрямую общаться с украинскими областями, городами, сельскими советами, бизнесом.

Собеседник РБК в офисе украинского президента подтвердил, что его визит в Минск отменен.

В конце августа глава украинского МИДа Владимир Кулеба сообщил, что все контакты с белорусской стороной приостановлены на неопределенный срок. По его словам, отношения возобновятся, как только Киев убедится, что они не принесут репутационные, политические или моральные потери.

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МИД Украины опроверг причастность Киева к протестам в Белоруссии
Политика
Фото:Наталия Федосенко / ТАСС

Отношения двух стран ухудшились на фоне белорусских протестов после президентских выборов. В августе Александр Лукашенко заявил, что беспорядки в республике организуют приехавшие иностранцы, в том числе с Украины. В Киеве причастность своих граждан к протестам опровергли. «Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси. Этому нет никаких доказательств», — заявили в украинском МИДе.

Официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз посоветовал Украине заниматься собственными делами. В Киеве в ответ напомнили о своем опыте революции и бессмысленности силового подавления протестов.

Кроме того, на Украине были разочарованы передачей России задержанных на территории Белоруссии граждан, которых изначально считали боевиками ЧВК Вагнера. В Киеве среди них опознали лиц, подозреваемых в террористической деятельности, и требовали их передачи.

Автор
Михаил Котляр
При участии
Елизавета Антонова
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