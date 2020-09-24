Зеленский отменил визит в Белоруссию

Он должен был посетить экономический форум в Гродно в октябре, однако визит отменился из-за переноса мероприятия. В августе Киев приостановил контакты с Минском из-за высказываний о причастности украинцев к протестам в Белоруссии

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Белоруссию на третий экономический форум регионов двух стран из-за того, что мероприятие перенесено. Об этом заявил посол Белоруссии на Украине Игорь Сокол в интервью газете «Украина Бизнес Ревю».

«Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести форум на 2021 год. Фактически перечеркнута совместная подготовительная работа», — отметил Сокол.

Он добавил, что прорабатывался официальный визит Зеленского на форум, который должен был пройти в Гродно в октябре 2020 года.

«Пострадают в первую очередь экономики наших стран, межрегиональные связи и [связи] между простыми людьми. Разрушать легко, созидать — намного труднее», — сказал посол. Он добавил, что если Киев поставил отношения между двумя странами «на паузу», то Белоруссия продолжит напрямую общаться с украинскими областями, городами, сельскими советами, бизнесом.