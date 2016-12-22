Глава СПЧ назвал аресты за неуважение к власти нарушением свободы слова

Председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил РБК, что внесенные сегодня сенатором Андреем Клишасом законопроекты об арестах за неуважение к власти в интернете являются нарушением свободы слова.

«Я полагаю, что бороться с фейковыми новостями надо, но это делается не так: фейковые новости мы получаем каждый день, в первую очередь в прогнозе погоды, — пояснил Федотов. — Так, может, закроем прогнозы погоды?» По мнению главы СПЧ, аресты — «слишком суровое наказание».

Законопроекты об ответственности за неуважение к власти и дезинформацию в интернете в среду, 12 декабря, были внесены в Госдуму. Их соавторами стали члены комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

Первый законопроект предлагает поправки в ст. 15 федерального закона «Об информации». Документ наделяет генпрокурора и его заместителей новыми полномочиями по обращению в Роскомнадзор. Им позволят требовать ограничения доступа к ресурсам, которые распространяют материалы, выражающие в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам, Конституции и органам госвласти.

За распространение подобных материалов авторы документа предлагают наказывать штрафом от 1 тыс. до 5 тыс. руб. либо административным арестом на срок до 15 суток. Соответствующие поправки вносятся в ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Другой законопроект предлагает поправки в ст. 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации). Ее предлагается дополнить ч. 9, где прописать запрет на распространение в СМИ, информационно-телекоммуникационных сетях «заведомо недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений». Наказание последует, если подобная информация «создает угрозу жизни и (или) здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры». За подобные нарушения предлагается ввести штрафы. Для граждан они составят от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 400 тыс. до 1 млн руб.