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Полиция задержала политолога Федора Крашенинникова

Полиция задержала уральского политолога и бывшего колумниста «Ведомостей» Федора Крашенинникова, сообщил РБК его адвокат Алексей Бушмаков. Крашеннинников также написал об этом на своей странице в Facebook.

По словам Бушмакова, на задержанного составили протокол за повторное неуважение к власти за пост в соцсети.

«Его обвиняют в оскорблении власти в Telegram-канале — ч. 4 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Так как ему вменяют повторное нарушение, ему сейчас грозит арест», — рассказал РБК Бушмаков.

По его словам, сейчас Крашенинников с адвокатом находятся в отделении полиции для дачи объяснений. После этого сотрудники полиции отвезут политолога в суд, где сегодня рассмотрят это административное дело.

В своем Telegram-канале Крашенинников опубликовал фотографию поста, из-за которого его задержали. В посте он комментировал просьбу российского президента Владимира Путина Конституционному суду дать разъяснения по количеству президентских сроков.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил РБК, что комментарии по данной теме пока преждевременны. «Сотрудникам полиции Екатеринбурга нужно детально в ситуации разобраться и принять обоснованное решение», — пояснил он.

Материал дополняется

Теги: Ведомости, журналист, задержание, новости
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