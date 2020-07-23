Полиция задержала политолога Федора Крашенинникова

Полиция задержала уральского политолога и бывшего колумниста «Ведомостей» Федора Крашенинникова, сообщил РБК его адвокат Алексей Бушмаков. Крашеннинников также написал об этом на своей странице в Facebook.

По словам Бушмакова, на задержанного составили протокол за повторное неуважение к власти за пост в соцсети.

«Его обвиняют в оскорблении власти в Telegram-канале — ч. 4 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Так как ему вменяют повторное нарушение, ему сейчас грозит арест», — рассказал РБК Бушмаков.

По его словам, сейчас Крашенинников с адвокатом находятся в отделении полиции для дачи объяснений. После этого сотрудники полиции отвезут политолога в суд, где сегодня рассмотрят это административное дело.

В своем Telegram-канале Крашенинников опубликовал фотографию поста, из-за которого его задержали. В посте он комментировал просьбу российского президента Владимира Путина Конституционному суду дать разъяснения по количеству президентских сроков.