Макрон похвалил Зеленского и Путина за первый и ответный шаги

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН похвалил действия украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина за прогресс в вопросе решения конфликта на востоке Украины. Трансляция выступления Макрона велась в его аккаунте в Twitter.
«Президент Украины Зеленский сделал первый шаг, президент Путин смог сделать ответный шаг», — отметил он.
По его словам, в последние несколько недель мировая общественность стала свидетелем существенного прогресса в этом вопросе. «Мы также знаем, что будет на горизонте и какие этапы должны последовать дальше», — добавил он.
Россия и Украина на протяжении долгого времени вели переговоры о взаимном обмене заключенными. Он состоялся 7 сентября и прошел по формуле «35 на 35». В России, в том числе, вернулись журналист Кирилл Вышинский и военный из ДНР Владимир Цемах, на Украину — 24 моряка и режиссер Олег Сенцов.