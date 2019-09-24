Макрон похвалил Зеленского и Путина за первый и ответный шаги

Макрон похвалил Зеленского и Путина за первый и ответный шаги

Президент Франции отметил существенный прогресс в действиях президентов России и Украины, которые направлены на разрешение военного конфликта в Донбассе

Эмманюэль Макрон (Фото: Lucas Jackson / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН похвалил действия украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина за прогресс в вопросе решения конфликта на востоке Украины. Трансляция выступления Макрона велась в его аккаунте в Twitter.

«Президент Украины Зеленский сделал первый шаг, президент Путин смог сделать ответный шаг», — отметил он.

По его словам, в последние несколько недель мировая общественность стала свидетелем существенного прогресса в этом вопросе. «Мы также знаем, что будет на горизонте и какие этапы должны последовать дальше», — добавил он.

Россия и Украина на протяжении долгого времени вели переговоры о взаимном обмене заключенными. Он состоялся 7 сентября и прошел по формуле «35 на 35». В России, в том числе, вернулись журналист Кирилл Вышинский и военный из ДНР Владимир Цемах, на Украину — 24 моряка и режиссер Олег Сенцов.