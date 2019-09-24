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Украинский кризис ,  
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Макрон похвалил Зеленского и Путина за первый и ответный шаги
Президент Франции отметил существенный прогресс в действиях президентов России и Украины, которые направлены на разрешение военного конфликта в Донбассе
Эмманюэль Макрон (Фото: Lucas Jackson / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН похвалил действия украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина за прогресс в вопросе решения конфликта на востоке Украины. Трансляция выступления Макрона велась в его аккаунте в Twitter.

«Президент Украины Зеленский сделал первый шаг, президент Путин смог сделать ответный шаг», — отметил он.

По его словам, в последние несколько недель мировая общественность стала свидетелем существенного прогресса в этом вопросе. «Мы также знаем, что будет на горизонте и какие этапы должны последовать дальше», — добавил он.

Россия и Украина на протяжении долгого времени вели переговоры о взаимном обмене заключенными. Он состоялся 7 сентября и прошел по формуле «35 на 35». В России, в том числе, вернулись журналист Кирилл Вышинский и военный из ДНР Владимир Цемах, на Украину — 24 моряка и режиссер Олег Сенцов.

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Сразу после обмена Путин созвонился с Макроном. Президент Франции дал позитивную оценку действиям Москвы и Киева. Он назвал обмен «решающим шагом в возобновлении конструктивного диалога» между двумя странами и добавил, что Париж и Берлин планируют активизировать работу в рамках «нормандского формата» для реализации минских соглашений.

В свою очередь министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что этот обмен стал шансом найти выход из сложившегося кризиса между Россией и Украиной. «Это шанс, открылась дверь для начала движения к урегулированию этого конфликта», — сказал он.

Обмен заключенными является частью минских соглашений — комплекса мер по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Соответствующий документ был подписан в 2015 году главами России, Украины, Франции и Германии в «нормандском формате».

Автор: Михаил Юшков
Теги: Эмманюэль Макрон, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Донбасс
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