Глава МИД Франции заявил о шансе на разрешение конфликта Москвы и Киева

Обмен заключенными между Россией и Украиной стал шансом найти выход из сложившегося кризиса между странами, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан в интервью радио Europe 1.

«Это шанс, открылась дверь для начала движения к урегулированию этого конфликта», — сказал Ле Дриан.

Накануне французский президент Эмманюэль Макрон назвал состоявшийся обмен заключенными решающим шагом в возобновлении конструктивного диалога. После обмена Франция и Германия планируют активизировать работу в рамках «нормандского формата» для реализации Минского соглашения, заявил он.



Обмен заключенными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Украине вернули 24 моряков, задержанных во время Керченского инцедента, режиссера Олега Сенцова и других. Среди переданных России граждан оказались журналист Кирилл Вышинский и военный сомопровозглашенной ДНР Владимир Цемах, который назывался Украиной и Нидерландами одним из ключевых свидетелей по делу крушения Boeing в Донбассе в 2014 году.

После обмена российский лидер Владимир Путин и украинский президент Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которых поговорили о возможной организации саммита «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) и обсудили важность последовательного разведения сил в Донбассе.