Путин созвонился с Макроном после обмена заключенными с Украиной

Путин созвонился с Макроном после обмена заключенными с Украиной

Лидеры России и Франции провели телефонные переговоры вечером 8 сентября, сообщает пресс-служба Кремля. Одной из главных тем разговора Путина и Макрона стал состоявшийся накануне обмен заключенными между Россией и Украиной.

«Владимир Путин и Эмманюэль Макрон дали позитивную оценку освобождению и передаче 7 сентября удерживавшихся на Украине и в России лиц как важной гуманитарной акции. Выражена надежда, что это будет способствовать нормализации российско-украинских отношений», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Макрон и Путин подтвердили безальтернативность минских договоренностей для разрешения конфликта на востоке Украины. При этом Путин особо отметил необходимость «тщательной подготовки повестки дня очередного саммита «нормандской четверки».

Макрон дал позитивную оценку действиям Москвы и Киева 7 сентября, почти сразу после того, как состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Он назвал обмен «решающим шагом в возобновлении конструктивного диалога» между двумя странами и добавил, что Франция вместе с Германией планирует активизировать работу в рамках «нормандского формата» для реализации минского соглашения.