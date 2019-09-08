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Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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Обмен Украины и России ,  
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Путин созвонился с Макроном после обмена заключенными с Украиной

Лидеры России и Франции провели телефонные переговоры вечером 8 сентября, сообщает пресс-служба Кремля. Одной из главных тем разговора Путина и Макрона стал состоявшийся накануне обмен заключенными между Россией и Украиной.

«Владимир Путин и Эмманюэль Макрон дали позитивную оценку освобождению и передаче 7 сентября удерживавшихся на Украине и в России лиц как важной гуманитарной акции. Выражена надежда, что это будет способствовать нормализации российско-украинских отношений», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Макрон и Путин подтвердили безальтернативность минских договоренностей для разрешения конфликта на востоке Украины. При этом Путин особо отметил необходимость «тщательной подготовки повестки дня очередного саммита «нормандской четверки».

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Макрон дал позитивную оценку действиям Москвы и Киева 7 сентября, почти сразу после того, как состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Он назвал обмен «решающим шагом в возобновлении конструктивного диалога» между двумя странами и добавил, что Франция вместе с Германией планирует активизировать работу в рамках «нормандского формата» для реализации минского соглашения.

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Москва передала Киеву 24 моряков, задержанных во время керченского инцидента, режиссера Олега Сенцова и других. Среди переданных России граждан оказались журналист Кирилл Вышинский и военный самопровозглашенной ДНР Владимир Цемах. Цемаха Украина и Нидерланды называли одним из ключевых свидетелей по делу крушения Boeing в Донбассе в 2014 году.

Теги: Владимир Путин, Эмманюэль Макрон
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