Сийярто призвал Польшу отказаться от критики Венгрии за связи с Россией

Польша не должна критиковать Венгрию за связи с Россией, поскольку она сама сохраняет ведет торговлю с Москвой, в прошлом году ее объем составил €6 млрд, заявил глава венгерского МИДа

Петер Сийярто (Фото: zoltanspox / X)

Польша критикует Венгрию за сотрудничество с Россией, хотя сама не разорвала с ней торговые связи, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто на форуме «Транзит», его слова в Х приводит госсекретарь страны по международным вопросам Золтан Ковач.

«Наши польские братья тихо делают то же самое, поэтому они не должны критиковать нас за то, что мы говорим об этом открыто и честно», — заявил министр.

Он добавил, что объем торговли Польши с Россией в прошлом году составил €6 млрд (чуть более $6,5 млрд по курсу Европейского банка на момент публикации), значительные объемы пришлись на покупку российских удобрений и продажу польских фармацевтических препаратов и косметики.

Федеральная таможенная служба России не публикует данные по внешней торговле по отдельным странам, но есть сведения за 2023-й по Европе. Согласно им, экспорт из России составил почти $85 млрд, импорт в Россию — $78,5 млрд. Для сравнения, в 2022-м показатели были равны $265,6 млрд и $89,5 млрд соответственно.

Сийярто не в первый раз критикует Варшаву за сохранение торговых связей с Москвой. В частности, в конце июля он заявил, что Польша, которая осуждает импорт сырой нефти из России в Венгрию, сама состоит в списке клиентов «одной из крупнейших российских нефтяных компаний».

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан называл политику Польши лицемерной, так как она ведет бизнес с Россией через посредников и одновременно критикуют Будапешт за сотрудничество с Москвой.

Польский госсекретарь по иностранным делам Владислав Теофил Бартошевский говорил, что Варшава не ведет бизнес с российской стороной в отличие от венгерской. Он также задавался вопросом, почему Будапешт хочет «оставаться членом организаций, которые ему так не нравятся и которые якобы так плохо к нему относятся», например, ЕС и НАТО, вместо этого он мог бы создать союз с президентом Владимиром Путиным и «некоторыми авторитарными государствами такого типа».