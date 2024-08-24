Глава МИД Венгрии Сийярто назвал Борреля «брюссельским Байденом»
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель — это «брюссельский Байден», заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя реакцию Евросоюза на мирные инициативы страны.
В начале июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан организовал свою «мирную миссию» — нанес визиты на Украину, в Россию и Китай. Он провел встречи с главами этих стран Владимиром Зеленским, Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. В Москве и Киеве Орбан обсуждал возможность прекращения огня, к которой Путин и Зеленский отнеслись скептически. После поездки в Китай Орбан направился на саммит НАТО в США.
Действия венгерского политика подверглись критике, в том числе из-за сложившегося впечатления, что Орбан вел переговоры от лица ЕС, хотя он отвергал это. Одним из ответных действий Брюсселя стало то, что коллегия Еврокомиссии не посетила Венгрию, ставшую председателем в Евросовете с 1 июля, хотя такая поездка — традиционное мероприятие в начале председательства. Затем из Будапешта было перенесено заседание глав МИД ЕС, об этом сообщил Боррель.
«Последовали очень детские и детсадовские реакции — вперед послали брюссельского Байдена — Жозепа Борреля, который верит, что нам будет обидно, если совет глав МИД соберется не на Пушкаш Арене (в Будапеште. — РБК), а где-то в Брюсселе... Нам все равно», — сказал Сийярто (цитата по «РИА Новости»).
Он добавил, что за проведение заседания глав МИД ЕС в Будапеште выступили 13 стран ЕС (всего их 27), в том числе «три крупнейших», пять сообщили, что не приедут в венгерскую столицу, а восемь заявили, что им безразличен этот вопрос.
Глава МИД Венгрии уже употреблял подобное выражение в адрес Борреля в интервью Weltwoche месяц назад, а его действия называл «ребяческими».
В этот раз Сийярто отметил, что визит Орбана в Китай получил негативную оценку, а поездка туда в конце июля итальянского премьер-министра Джорджии Мелони не была раскритикована.
Муфтий выступил против переговоров с захватчиками в волгоградской колонии
Футболист «Зенита» перешел в английский клуб
Моди заявил Зеленскому о готовности лично внести вклад в достижение мира
«Манчестер Сити» объявил о возвращении Илкая Гюндогана из «Барселоны»
Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль
Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой
Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре
Киану Ривз подписал контракт с хоккейным клубом
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов