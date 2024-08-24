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Военная операция на Украине ,  
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Глава МИД Венгрии Сийярто назвал Борреля «брюссельским Байденом»

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Военная операция на Украине
Венгрия и ЕС имеют разногласия по многим вопросам, один из них — «мирная миссия» премьера Орбана. Комментируя критику Евросоюза, глава МИД страны назвал Борреля «брюссельским Байденом», а его реакцию на действия Орбана — «детской»
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель — это «брюссельский Байден», заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя реакцию Евросоюза на мирные инициативы страны.

В начале июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан организовал свою «мирную миссию» — нанес визиты на Украину, в Россию и Китай. Он провел встречи с главами этих стран Владимиром Зеленским, Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. В Москве и Киеве Орбан обсуждал возможность прекращения огня, к которой Путин и Зеленский отнеслись скептически. После поездки в Китай Орбан направился на саммит НАТО в США.

Действия венгерского политика подверглись критике, в том числе из-за сложившегося впечатления, что Орбан вел переговоры от лица ЕС, хотя он отвергал это. Одним из ответных действий Брюсселя стало то, что коллегия Еврокомиссии не посетила Венгрию, ставшую председателем в Евросовете с 1 июля, хотя такая поездка — традиционное мероприятие в начале председательства. Затем из Будапешта было перенесено заседание глав МИД ЕС, об этом сообщил Боррель.

«Последовали очень детские и детсадовские реакции — вперед послали брюссельского Байдена — Жозепа Борреля, который верит, что нам будет обидно, если совет глав МИД соберется не на Пушкаш Арене (в Будапеште. — РБК), а где-то в Брюсселе... Нам все равно», — сказал Сийярто (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что за проведение заседания глав МИД ЕС в Будапеште выступили 13 стран ЕС (всего их 27), в том числе «три крупнейших», пять сообщили, что не приедут в венгерскую столицу, а восемь заявили, что им безразличен этот вопрос.

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Глава МИД Венгрии уже употреблял подобное выражение в адрес Борреля в интервью Weltwoche месяц назад, а его действия называл «ребяческими».

В этот раз Сийярто отметил, что визит Орбана в Китай получил негативную оценку, а поездка туда в конце июля итальянского премьер-министра Джорджии Мелони не была раскритикована.

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Венгрия Сийярто Петер Жозеп Боррель Джо Байден
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