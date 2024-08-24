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Политика ,  
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С обвиняемыми в подготовке покушения на Симоньян провели очную ставку

Сотрудники ФСБ РФ задерживают одного из членов неонацистской группировки &laquo;Параграф-88&raquo; в рамках проведения операции о предотвращении подготовки украинскими спецслужбами убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак
Сотрудники ФСБ РФ задерживают одного из членов неонацистской группировки «Параграф-88» в рамках проведения операции о предотвращении подготовки украинскими спецслужбами убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак (Фото: ФСБ России / РИА Новости)

Следствие провело очную ставку с обвиняемыми по делу о подготовке покушения на главреда медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает «РИА Новости» (входит в группу «Россия сегодня»).

«С момента избрания меры пресечения <…> была проведена очная ставка между обвиняемыми», — приводит агентство выдержку из документов.

ФСБ сообщила о предотвращении покушения на Симоньян и Собчак по заказу Службы безопасности Украины (СБУ) в июле 2023 года. В ведомстве также рассказали о задержании группы неонацистов в Москве и Рязанской области, готовившихся к совершению преступления. RT опубликовал видео с одним из задержанных, который представился Михаилом Балашовым и рассказал о создании неонацистской группы «Параграф88», куда в том числе вовлекал несовершеннолетних. В Мосгорсуде сообщали, что среди задержанных были лица младше 18 лет.

В деле о покушении на Собчак и Симоньян появился восьмиклассник
Политика
Ксения Собчак

Тогда арестовали семь человек, двое из них — несовершеннолетние, еще одному было меньше 18 лет на момент преступления. Спустя пять дней был арестован еще один фигурант дела, десятиклассник. Хотя ФСБ изначально заявляла, что все фигуранты задержаны за подготовку покушения, обвинения им предъявлялись по статье о хулиганстве.

В июле принадлежащий Собчак телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в деле появились три новых фигуранта: восьмиклассник, студент колледжа связи и монтажник. Их задержали в мае по обвинению в хулиганстве, всем троим избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Задержание связано с деятельностью неонацистской группы «Параграф88», уточнял канал со ссылкой на СК.

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Маргарита Симоньян Ксения Собчак очная ставка покушение
Ксения Собчак фото

Ксения Собчак

журналистка, блогер, политик
5 ноября 1981 года
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