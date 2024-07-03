В деле о покушении на Собчак и Симоньян появился восьмиклассник

Восьмиклассник, студент и монтажник стали новыми фигурантами дела о покушении на Собчак и Симоньян, пишут «Осторожно, новости». Их задержали в мае в связи с деятельностью неонацистской группы «Параграф88»

Ксения Собчак (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Тремя новыми фигурантами дела о подготовке покушения на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак стали восьмиклассник, студент колледжа связи и монтажник, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости», принадлежащий Собчак.

По данным телеграм-канала, молодых людей задержали 7 мая по делу о хулиганстве, им избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Задержание связано с деятельностью неонацистской группы «Параграф88», пишут «Осторожно, новости» со ссылкой на СК.

РБК обратился за комментарием в СК России, а также к представителям Ксении Собчак.

ФСБ сообщила о предотвращении покушения на Симоньян и Собчак по заказу Службы безопасности Украины (СБУ) в июле 2023 года. В ведомстве также рассказали о задержании группы неонацистов в Москве и Рязанской области, готовившихся к совершению преступления. RT опубликовал видео с одним из задержанных, который представился Михаилом Балашовым и рассказал о создании неонацистской группы «Параграф88», куда в том числе вовлекал несовершеннолетних. В Мосгорсуде сообщали, что среди задержанных были лица младше 18 лет.

Собчак поблагодарила правоохранительные органы за работу по предотвращению покушения, «если все это правда». Симоньян, в свою очередь, сообщила, что она «привыкла жить с ощущением зайца в поле», и выразила сожаление по поводу того, что среди подозреваемых оказался 18-летний молодой человек, но не уточнила, о ком идет речь. В «Параграф88» заявляли «Осторожно, новости», что не готовили покушений на журналисток. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк исключал причастность СБУ к произошедшему. По его словам, Собчак и Симоньян «абсолютно точно ни на что не влияют» и «не нужны» Киеву.