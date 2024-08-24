Смирнов рассказал о сложностях эвакуации из приграничья Курской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) стреляли по дорогам в Курской области, осложняя эвакуацию мирного населения, сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов, передает «РИА Новости».
По его словам, в первые часы эвакуации не могли подъехать автобусы большой вместимости, поэтому покидать приграничье пришлось «на машинах администрации, в пешем порядке, во избежание каких-то больших жертв».
С 6 августа в Курской области идут бои с ВСУ. По данным на 22 августа, регион покинули 133 тыс. человек, еще около 20 тыс. жителей остаются в приграничных зонах. ТАСС, ссылаясь на источник медицинских службах, 21 августа сообщил, что за время боевых действий в регионе погиб 31 человек, еще 143 пострадали.
Муфтий выступил против переговоров с захватчиками в волгоградской колонии
Футболист «Зенита» перешел в английский клуб
Моди заявил Зеленскому о готовности лично внести вклад в достижение мира
«Манчестер Сити» объявил о возвращении Илкая Гюндогана из «Барселоны»
Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль
Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой
Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре
Киану Ривз подписал контракт с хоккейным клубом
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов