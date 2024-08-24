Смирнов рассказал о сложностях эвакуации из приграничья Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стреляли по дорогам в Курской области, осложняя эвакуацию мирного населения, сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов, передает «РИА Новости».

По его словам, в первые часы эвакуации не могли подъехать автобусы большой вместимости, поэтому покидать приграничье пришлось «на машинах администрации, в пешем порядке, во избежание каких-то больших жертв».

С 6 августа в Курской области идут бои с ВСУ. По данным на 22 августа, регион покинули 133 тыс. человек, еще около 20 тыс. жителей остаются в приграничных зонах. ТАСС, ссылаясь на источник медицинских службах, 21 августа сообщил, что за время боевых действий в регионе погиб 31 человек, еще 143 пострадали.