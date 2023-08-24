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Катастрофа самолета Пригожина ,  
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Лавров призвал не ориентироваться на западные СМИ по самолету Пригожина

Лавров призвал не ориентироваться на западные СМИ по самолету Пригожина
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Катастрофа самолета Пригожина
WSJ и Reuters ранее писали о версиях с взрывом на борту или поражением ракетой. Лавров призвал ориентироваться на факты, а не сообщения западных СМИ. Он напомнил, что следствие уже ведется
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Alet Pretorius / Reuters)

Глава МИД России Сергей Лавров призвал ориентироваться на факты, а не на сообщения западных СМИ, в деле авиакатастрофы самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Я не следил за тем, что они писали, говорили и показывали на эту тему, и мне отсюда очень трудно давать какие-то комментарии. Мгновенно было начато расследование, заведено дело, следователи работают. Я бы предложил ориентироваться на факты, а не на то, что говорят западные СМИ», — отметил министр в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой ведущий Павел Зарубин выложил в своем телеграм-канале.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что, согласно предварительным оценкам властей США, бизнес-джет Пригожина разбился после детонации бомбы на борту. В то же время Reuters со ссылкой на источники писал, что Пентагон считает ракету класса «земля — воздух» причиной авиакатастрофы.

Как выглядит место крушения самолета Пригожина. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Бизнес-джет упал вечером 23 августа в районе населенного пункта Куженкино на северо-западе Тверской области. По данным МЧС России, на борту самолета, совершавшего рейс Москва — Санкт-Петербург, находились десять человек (из них три члена экипажа). Все находившиеся на борту погибли, говорилось в сообщении ведомства.

В Росавиации уточняли, что в числе пассажиров самолета значились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (позывной Вагнер). По факту крушения бизнес-джета СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Источник РБК в правоохранительных органах говорил, что следствие рассматривает различные версии крушения бизнес-джета, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.

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Президент России Владимир Путин, комментируя авиакатастрофу, выразил соболезнования всем семьям погибших. «Действительно, если там находились — а вроде первичные данные показывают, что там находились сотрудники компании «Вагнер», — хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем», — сказал глава государства.

Пригожина он назвал талантливым человеком и бизнесменом, отметив, что у него была сложная судьба, а в жизни были серьезные ошибки. Также президент напомнил, что СК уже начал расследование, и пообещал, что оно будет доведено до конца.

«Сейчас проводятся экспертизы: технические экспертизы, генетические. На это нужно какое-то время», — отметил Путин.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Сергей Лавров Евгений Пригожин авиакатастрофа
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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